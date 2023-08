Chicago PD 4 agosto su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Chicago MED prosegue la propria programmazione tv su Italia 1 nella seconda serata del 3 agosto, quando sono proposte le puntate Non giudicate e non sarete giudicati e Come una fenice che risorge dalle ceneri. È possibile assistere agli appuntamenti anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Chicago MED Non giudicate e non sarete giudicati, regista e dove è girata

Non giudicate e non sarete giudicati e Come una fenice che risorge dalle ceneri di Chicago MED sono una produzione della Wolf Entertainment e della Universal Television. Gli ideatori e produttori del titolo sono Dick Wolf e Matt Olmstead.

I registi degli episodi sono Nicole Rubio e Oz Scott. Gli sceneggiatori, invece, sono Diane Frolov, Andrew Schneider e Safura Fadavi. Le riprese si sono svolte a Chicago, dove la serie è ambientata. In totale, la settima stagione del titolo è composto da ventidue appuntamenti. Ognuno di questi ha una durata di circa 45 minuti.

Chicago MED Non giudicate e non sarete giudicati, la trama

In Non giudicate e non sarete giudicati di Chicago MED, nella struttura sanitaria arriva una paziente d’eccezione. I medici, infatti, devono prendere in cura la figlia di Sharon Goodwin, direttrice sanitaria del Gaffney Chicago Medical Center.

Tra i protagonisti, in Chicago MED, nascono delle tensioni sulla modalità di cura della paziente. In particolare, la dottoressa Asher entra in conflitto con il dottor Archer e con la stessa Goodwin.

Come una fenice che risorge dalle ceneri, la trama

Oltre a Non giudicate e non sarete giudicati, Chicago MED del 3 agosto propone anche la puntata dal titolo Come una fenice che risorge dalle ceneri. In essa, il dottor Charles affronta un paziente che è intento a svolgere un pericoloso sciopero della fame.

Will e Hannah, invece, si occupano delle sorti di Ingrid. Quest’ultima è una madre surrogata, che si è recata in ospedale preoccupata per la salute del figlio che porta in grembo.

Tuttavia, rischiano di sorgere dei problemi per tutto il Chicago MED quando Ingrid comunica ai medici di essersi rivolta alla struttura all’insaputa dei genitori biologici.

Chicago MED Non giudicate e non sarete giudicati, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel doppio appuntamento di Chicago MED, in onda su Italia 1 il 3 agosto.

Nick Gehlfuss : Will Halstead;

Torrey DeVitto : Natalie Manning;

Brian Tee : Ethan Choi;

Marlyne Barrett : Maggie Campbell;

Epatha Merkerson : Sharon Goodwin;

Oliver Platt : Daniel Charles;

Guy Lockard : Dylan Scott;

Kristen Hager: Stevie Hammer.