PresaDiretta, il 4 settembre il racconto dell’alluvione in Emilia Romagna

Condividi su

Lunedì 4 settembre è in onda la prima puntata della stagione di PresaDiretta. Il programma, al via alle 21:25 su Rai 3, è condotto, ancora una volta, da Riccardo Iacona. È possibile assistere all’appuntamento anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

PresaDiretta 4 settembre, l’alluvione in Emilia Romagna

La stagione 2023 di PresaDiretta, al via il 4 settembre, è composta da nove puntate. Queste, salvo modifiche di palinsesto, sono trasmesse su Rai 3 per altrettante settimane, nella giornata di lunedì.

Il sottotitolo di PresaDiretta del 4 settembre è Stato di calamità permanente. Oltre a Iacona, il racconto è curato da Cecilia Carpio, Elisabetta Camilleri, Marianna De Marzi e Sabrina Carreras. Con loro anche Alessandro Macina e Massimiliano Torchia. Nell’elenco di autori figurano, poi, Cesarina Trillini e Alessandro Marcelli. Il focus della puntata è proposto sull’alluvione in Emilia Romagna.

I danni nel territorio e le centinaia di frane

A PresaDiretta del 4 settembre sono ripercorse le drammatiche ore dell’alluvione. In un giorno è sceso un quantitativo di pioggia da record. Ciò ha provocato allagamenti, frane e straripamenti dei corsi d’acqua. Il tutto ha causato 16 morti. I danni stimati ammontano a miliardi di euro. I territori più colpiti sono quelli della provincia di Ravenna, in Romagna.

Le telecamere del programma mostrano la situazione nelle zone appenniniche. Le montagne della regione sono irriconoscibili per colpa delle frane. Gli smottamenti, in pochi secondi, hanno spazzato via tutto: boschi, case e strade.

Durante PresaDiretta del 4 settembre sono incontrati i cittadini e i sindaci dei paesi colpiti, che forniscono la testimonianza di quanto avvenuto. Inoltre, Iacona si concentra sulle azioni prese dal governo per contrastare i cambiamenti climatici. Come sottolinea il conduttore, infatti, non basta lavorare sui fiumi. È necessario, invece, intervenire anche sulle montagne e sui boschi, oltre che sul livello di consumo del suolo.

PresaDiretta 4 settembre, intervista a Stefano Bonaccini

Il racconto di PresaDiretta del 4 settembre è arricchito dalla presenza degli ospiti. Tra loro c’è Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna e del Partito Democratico, principale schieramento di opposizione. Con lui, il conduttore analizza i bisogni reali della popolazione e delle imprese. Sono diverse le aziende che, da mesi, provano a rialzarsi dopo i danni subiti. Inoltre, con il governatore si parla degli interventi necessari per mettere in sicurezza il territorio. Molte zone del nostro paese hanno un alto rischio di dissesto idrogeologico. A rendere più pericolosa la situazione ci sono i già citati cambiamenti climatici.