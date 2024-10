Stasera in tv giovedì 27 giugno 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 27 giugno 2024. Su Rai3, il film con Emmanuelle Devos, I profumi di Madame Walberg. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 27 giugno 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la nuova edizione di Noos. Al via la seconda edizione del programma con cui Alberto Angela ha raccolto dal padre Piero la fiaccola della divulgazione. Erede di “Superquark”, il programma è intitolato così in omaggio a “Viaggio nel cosmo”, in cui Piero Angela viaggiava tra i pianeti a bordo di una navicella spaziale chiamata Noos.

Su Rai5, alle 21.15, Visioni “Il giovane Puccini e variazioni”. In occasione delle celebrazioni del centenario della morte, viene ripercorsa la carriera di Giacomo Puccini (1858-1924), con particolare attenzione agli anni giovanili a Milano. Con interventi di storici e musicisti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Compresa quella di stasera mancano quattro puntate al termine di un’altra edizione, la sesta, premiata dal pubblico con ottimi ascolti. Paolo Del Debbio è uno dei pilastri della prima serata di Rete 4 ormai da 12 anni. Il suo debutto nella fascia oraria di massimo ascolto risale al 2012 con “Quinta colonna”.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del reality Temptation Island. Al via la nuova edizione del reality, condotto da Filippo Bisciglia, che mette alla prova la solidità di sette coppie di innamorati (nessuno di loro è famoso, nessuna coppia ha figli) che alloggiano per tre settimane in un resort in Sardegna in compagnia di una trentina di single tentatori e tentatrici.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Speciale Piazza Pulita. Archiviata l’ennesima stagione di successo, il programma di Corrado Formigli propone una serata a tema. Cresciuto professionalmente con Michele Santoro in programmi come “Moby Dick”, il popolare giornalista napoletano è a La7 dal 2011.

Su Tv8, alle 20.45, il programma musicale Radio Italia Live. Sul grande palco allestito in piazza del Plebiscito a Napoli si esibiscono Annalisa, Tananai, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt e Rose Villain.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Nove Comedy Club. Una serata con i monologhi e i personaggi di Gabriele Cirilli, presenza fissa negli ultimi anni di “Tale e quale show” su Rai1. Il comico abruzzese è diventato famoso grazie allo show “Zelig”, dove proponeva il tormentone “Chi è Tatiana?!?”.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Vite al limite: e poi. La perdita di peso consente a Julian di fare nuovi progetti con sua moglie Irma e adottare un bambino, ma la paternità potrebbe distrarre il giovane dai suoi veri obiettivi. Cindy, invece, deve cambiare atteggiamento per riuscire a perdere peso.

I film di questa sera giovedì 27 giugno 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film fantastico del 2022, di Le – Van Kiet, The Princess, con Joey King, Dominic Cooper, Olga Kurylenko. La principessa (Joey King) di un regno medievale lascia all’altare il suo promesso sposo, il violento Julius, che reagisce assediando il castello reale con l’aiuto di alcuni mercenari. La ragazza viene rinchiusa in una torre, ma grazie alla sua abilità nelle arti marziali riesce a scappare e libera i genitori.

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia del 2020, di Grégory Magne, I profumi di Madame Walberg, con Emmanuelle Devos. Anne Walberg (Emmanuelle Devos), maestra nel campo delle essenze profumate, crea frafranze e le rivende a molte aziende. Ha un atteggiamento da diva egoista e prepotente, e nessuno osa tenerle testa. Qualcosa cambia con l’arrivo di Guillaume, il suo nuovo autista, che ha il coraggio di affrontarla a viso aperto.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2006, di Bryan Singer, Superman Returns, con Brandon Routh, Kate Bosworth. Superman ritorna, il suo posto è a Metropolis. Ma Lois Lane è innamorata di un altro e Lex Luthor sta tramando per distruggere il supereroe e impadronirsi del pianeta.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di J.C. Chandor, All Is Lost – Tutto è perduto, con Robert Redford. Durante una traversata nell’Oceano Indiano, un navigatore solitario urta con la sua barca un container alla deriva. Con la radio fuori uso, potrà contare solo sulle sue forze.

Stasera in tv giovedì 27 giugno 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Paolo Virzì, Un altro Ferragosto, con Silvio Orlando. Dopo quasi trent’anni i Molino e i Mazzalupi, di opposte idee politiche, tornano a Ventotene. Altiero Molino vuole riunire il padre Sandro, anziano e malato, con gli amici. Sabry Mazzalupi, celebrità del web, si sposa.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2023, di Michael Mann, Ferrari, con Adam Driver. Modena, 1957. L’imprenditore Enzo Ferrari sta vivendo un periodo di profonda crisi. In cerca di riscatto, l’uomo decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2007, di David Yates, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, con Daniel Radcliffe. Harry scopre l’esistenza dell’Ordine della Fenice, nato per contrastare il malvagio Lord Voldemort. Nel frattempo, a Hogwarts, arriva l’ambigua professoressa Umbridge.