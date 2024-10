Davos seconda puntata su Canale 5: trama, cast e curiosità

Mercoledì 26 giugno, su Canale 5, è in onda la seconda puntata di Davos. La fiction è trasmessa in prima serata, dalle 21:20 circa.

Davos seconda puntata, regista e dove è girata

Davos è una produzione originale di ARD Degeto, Contrast Film, Amalia Film, SRF e Letterbox Filmproduktion. Con circa 18 milioni di euro, è la co-produzione italiana e svizzera con il budget più alto di sempre.

Ideata da Thomas Hess, Adrian Illien e Micheal Sauter, appartiene ai generi drammatico e storico. In Svizzera ha esordito nel dicembre del 2023, quando è stata trasmessa sull’emittente Play Suisse. Le riprese si sono svolte in Svizzera. La prima stagione di Davos è composta da sei episodi, dalla durata di circa 45 minuti ciascuno. Nel nostro paese, il titolo ha esordito la scorsa settimana, convincendo un milione e mezzo di persone, con una share 9,1%.

I registi sono Anca Miruna Lazarescu, Jan Eric Mack e Christian Theede. Gli sceneggiatori che hanno firmato la trama sono Adrian Illien, Michael Sauter, Thomas Hess e Julia Penner.

Davos seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata di Davos, è scoperto un importante segreto sulla contessa Ilse. Quest’ultima, infatti, è una ex cameriera che è stata arruolata dai servizi segreti. Per il momento, comunque, la sua vera identità continua ad essere nascosta.

Ilse, intanto, non riesce a fidarsi di Mangold. Per tale motivo, gli dice chiaramente di stare lontano da Johanna, in quanto è ufficialmente fidanzata. Mentre i tedeschi vorrebbero organizzare un incontro con Lenin, la protagonista riceve una notizia importante.

Spoiler finale

Il personaggio principale, nella seconda puntata di Davos, scopre che un ufficiale svizzero ha rubato un decodificatore ed ha intenzione di venderlo all’esercito della Gran Bretagna. I servizi segreti tedeschi, non appena lo scoprono, mettono in atto un piano per entrare in possesso dello strumento, per usarlo contro i loro nemici ed invadere anche la neutrale Svizzera.

La missione, però, non va come previsto. Johanna, di conseguenza, diventa una minaccia per i servizi: la protagonista, oramai, non serve più ed è a conoscenza di troppe cose. Per tale motivo, i tedeschi ordinano il suo omicidio.

Davos seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Davos, trasmessa in prima serata su Canale 5 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.