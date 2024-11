Hudson e Rex puntata Nei guai fino al collo su Rai 3: trama, cast e curiosità

Domenica 4 agosto, su Rai 3, è in onda la puntata intitolata Nei guai fino al collo di Hudson e Rex. La serie, appartenente al genere poliziesco, è visibile dalle ore 16:15 circa.

Hudson e Rex Nei guai fino al collo, regista e dove è girata

La sesta stagione di Hudson e Rex è una produzione originale di Beta Film, Shaftesbury Films e Pope Productions. La serie è girata ed ambientata in Canada, dove è andata in onda per la prima volta sull’emittente City TV.

Numerosi i registi presenti dietro la macchina da presa del nuovo capitolo. Fra gli altri, sono coinvolti TJ Scott, John Vatcher, Eleanore Lindo, Elsbeth McCall, Jennifer Liao, Deanne Foley, Harvey Crossland e Jerry Ciccoritti. Gli sceneggiatori che firmano la trama, invece, sono Joseph Milando, John Callaghan, Keavy Lynch, Rose Napoli, Mary Pedersen, Taf Diallo, Jennifer Kassabian ed Adam Barken. Quello in onda oggi è l’ottavo episodio della sesta stagione. Essa è formata da sedici puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti.

Hudson e Rex Nei guai fino al collo, la trama

Nel corso di Nei guai fino al collo di Hudson e Rex, Charlie attraversa un momento complicato. L’uomo, in particolare, entra in crisi nel momento in cui viene a sapere che David, un uomo che aveva arrestato tempo prima, è stato ucciso. Il criminale, in particolare, è stato assassinato durante una rissa all’interno del carcere nel quale avrebbe dovuto scontare la sua pena. Charlie si sente in colpa, soprattutto dopo aver parlato con la sorella della vittima. Determinato ad avere giustizia, il protagonista prende una decisione rischiosa: entrare nel penitenziario sotto copertura e scoprire l’identità dei killer.

Spoiler finale

Nell’episodio trasmesso oggi della serie, Donovan decide di supportare Charlie, seguendolo in qualità di agente della polizia cinofila. Al suo fianco, ovviamente, c’è Rex. La loro presenza è fondamentale nel momento in cui la vera identità del poliziotto rischia di emergere. Un fatto, questo, che se si dovesse verificare potrebbe costare la vita di Charlie.

Hudson e Rex Nei guai fino al collo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il nuovo appuntamento della sesta stagione di Hudson e Rex, in onda alle ore 16:15 circa di domenica 4 agosto su Rai 3 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.