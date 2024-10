Hudson e Rex puntata Fuori gli artigli su Rai 3: trama e cast

Domenica 14 luglio, su Rai 3, è in onda una nuova puntata di Hudson e Rex, intitolata Fuori gli artigli. La fiction, appartenente al genere poliziesco, è proposta a partire dalle ore 16:10 circa.

Hudson e Rex Fuori gli artigli, regista e dove è girata

Fuori gli artigli, così come tutti gli altri appuntamenti di Hudson e Rex, è una produzione originale di Beta Film, Shaftesbury Films e Pope Productions. La serie è girata ed ambientata in Canada, dove è andata in onda per la prima volta sull’emittente City TV.

Numerosi i registi presenti dietro la macchina da presa di Hudson e Rex 6. Fra gli altri, sono coinvolti TJ Scott, John Vatcher, Eleanore Lindo, Elsbeth McCall, Jennifer Liao, Deanne Foley, Harvey Crossland e Jerry Ciccoritti. Gli sceneggiatori che firmano la trama, invece, sono Joseph Milando, John Callaghan, Keavy Lynch, Rose Napoli, Mary Pedersen, Taf Diallo, Jennifer Kassabian ed Adam Barken.

La sesta stagione è composta da sedici episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa un’ora. Rai 3, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne trasmette una alla settimana, nel pomeriggio della domenica.

Hudson e Rex Fuori gli artigli, la trama

Nel corso di Fuori gli artigli di Hudson e Rex, un uomo rimane vittima di una grave aggressione, in seguito alla quale perde la vita. Il suo corpo è rinvenuto in una spiaggia. I protagonisti, non appena sono allertati, si recano subito sulla scena del crimine, dove effettuano i primi rilievi. Dopo poco tempo, gli inquirenti scoprono che la vittima era un miliardario. Subito, allora, si concentrano sulla pista del movente economico.

Spoiler finale

Tuttavia, durante l’episodio trasmesso oggi di Hudson e Rex, la vicenda è decisamente più complessa del previsto. Quando è aperto il testamento dell’uomo, i suoi parenti scoprono che poco prima di morire ha convertito tutto il denaro in oro e lo ha nascosto in un luogo segreto. Nel messaggio, infine, comunica ai propri amici di voler lasciare a loro l’affidamento dei suoi cani, sottolineando che se li ameranno li condurranno verso la ricchezza.

Hudson e Rex Fuori gli artigli, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il nuovo appuntamento della sesta stagione di Hudson e Rex, in onda alle ore 16:10 circa di domenica 14 luglio su Rai 3 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.