The Flash episodi Nemici di guerra e La maschera della morte rossa: trama, cast e curiosità

Domenica 4 agosto, su Italia 1, sono visibili gli appuntamenti Nemici di guerra e La maschera della morte rossa di The Flash. Il secondo appuntamento, in particolare, è suddiviso in due parti. La seconda ed ultima, salvo modifiche di palinsesto, è proposta il prossimo sabato 10 agosto.

The Flash Nemici di guerra, regista e dove è girata

Quelli odierni sono il terzo ed il quarto episodio della nona stagione di The Flash. La serie, al via alle 16:15 circa, appartiene ai generi drammatico ed azione. Le società che hanno curato la produzione sono DC Entertainment, Warner Bros. Television, Berlanti Productions e Bonanza Productions. Ideata da Greg Barlanti, Geoff Johns ed Andrew Kreisberg, la regia è di Vanessa Parise, Brenton Spencer, Eric Wallace, Chad Lowe e Menhaj Huda. La sceneggiatura è scritta da Eric Wallace, Thomas Pound, Sarah Tarkoff, Gilber ed Albert Palizzi, Dan Fisk e Jonathan Butler. Le riprese si sono svolte in varie località del Canada e degli Stati Uniti.

The Flash Nemici di guerra, la trama

Durante Nemici di guerra di The Flash, Murmur, Capitan Boomerang e la Violinista lavorano insieme per conto di Red Death. I tre, in particolare, riescono ad accedere all’interno dei laboratori delle Industrie Corbin Taft. Una volta dentro, rubano uno scanner temporale. Intanto, Barry ed Iris iniziano a ragionare su ciò che sta avvenendo a Central City e pensano di aver già compreso ciò che stanno ricercando i Rogue. Il rapporto fra Allegra e Chester va avanti fra alti e bassi. La prima, infatti, prova di tutto pur di evitare di entrare in contatto con l’uomo.

La maschera della morte rossa, la trama

Al termine di Nemici di guerra, il pomeriggio su Italia 1 con la serie procede con l’appuntamento La maschera della morte rossa. In esso, Ryan Wilder/Red Death colpisce Central City con un vasto blackout. Durante esso, riesce a rapire Flash e a teletrasportarlo all’interno dei propri laboratori. Iris, dopo aver ricevuto la visita di un vecchio amico, è coinvolta in un evento decisamente molto pericoloso.

The Flash Nemici di guerra, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della nona stagione di The Flash, che procede con il terzo e quarto appuntamento domenica 4 agosto su Italia 1 e in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.