The Family, le trame dal 5 al 9 agosto: trame, cast e curiosità

Da lunedì 5 a venerdì 9 agosto, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di The Family. La soap opera turca è trasmessa, come di consueto, tutti i giorni, dalle ore 14:45 circa.

The Family 5 9 agosto, regista e dove è girata

The Family è una produzione originale di Ay Yapim e di Warner Bros. International Television Production. Ideata da David Chase, è l’adattamento turco di I Soprano, celebre serie tv statunitense trasmessa su HBO dal 1999 al 2007. I registi sono Ahmet Katiskiz e Gokcen Usta. La sceneggiatura, invece, è firmata da Ali Kobanbay ed Hakan Bonomo. La fiction è girata ed ambientata in Turchia.

Durante The Family di lunedì 5 agosto, Hulya, grazie alla collaborazione offerta da Ibrahim, scopre che in passato Yugmur ha lavorato come escort. Poco dopo, la ragazza rimane vittima di un’aggressione, in seguito alla quale Cihan la porta in ospedale. Devin, non appena lo viene a sapere, si preoccupa.

The Family 5 9 agosto, la trama

In The Family di martedì 6 agosto, Iskender lavora per scoprire l’identità dell’aggressore. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate nei pressi del pestaggio, scopre che la persona che ha commesso l’aggressione è Serhat, cioè il figlio di Ilyas Koruzade.

Nel corso della puntata del mercoledì, continua a tenere banco l’aggressione subita da Yugmur. Dopo aver scoperto l’identità dell’aggressore, Aslan, seppur controvoglia, accetta di seguire il consiglio ricevuto da Devin e fa in modo che Serhat, individuato come il colpevole, finisca agli arresti.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana dal 5 al 9 agosto di The Family va avanti nella giornata di giovedì. Yagmur, scossa per ciò che ha subito, se la prende con Devin. La protagonista, in particolare, è accusata di non essersi mai veramente interessata ai suoi problemi. Serhat, intanto, nonostante gli evidenti indizi di colpevolezza, è rilasciato in attesa di giudizio. Infine, il venerdì, Cihan ed Aslan si alleano di nascosto da Hulya. Insieme, ordiscono un piano per eliminare Serhat e per impedire ad Ilyas di scoprire ciò che è avvenuto al figlio.

The Family 5 9 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante The Family, soap opera turca in onda tutti i giorni su Canale 5 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.