The Family, le trame dal 29 luglio al 2 agosto

Dal 29 luglio a venerdì 2 agosto, su Canale 5, è prevista la messa in onda di nuovi episodi di The Family. La soap opera turca è visibile, sulla rete ammiraglia del Biscione, a partire dalle 14:50 circa.

The Family 29 luglio 2 agosto, regista e dove è girata

The Family è una produzione originale di Ay Yapim e di Warner Bros. International Television Production. Ideata da David Chase, è l’adattamento turco di I Soprano, celebre serie tv statunitense trasmessa su HBO dal 1999 al 2007. I registi sono Ahmet Katiskiz e Gokcen Usta. La sceneggiatura, invece, è firmata da Ali Kobanbay ed Hakan Bonomo. La fiction è girata ed ambientata in Turchia.

In The Family di lunedì 29 luglio, Devin sta avendo non poche difficoltà ad inserirsi nella famiglia Soykan. La causa principale è da rintracciare nel comportamento della suocera Hulya, che tende molto spesso ad essere invadente, non rispettando la vita privata della protagonista.

The Family 29 luglio 2 agosto, la trama

Nel corso dell’episodio di martedì 30 luglio di The Family, Hulya decide di far trapelare la notizia che Devin ha deciso di non acquisire il cognome del coniuge, ovvero Soykan. La diffusione di tale notizia crea ampie tensioni in famiglia, con il personaggio principale che è costretta a far fronte alle critiche provenienti dai social media.

La settimana di The Family entra nel vivo il mercoledì. Nella puntata in onda in tale data, Ibrahim, con uno stratagemma, fa sì che Aslan apra la cassaforte posta nell’ufficio di suo padre. L’obiettivo è quello di entrare in possesso della lettera che l’uomo aveva scritto per ciascuno dei suoi figli.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Nell’appuntamento del giovedì, Ibrahim parla con Aslan e prova a convincerlo a non cedere le sue quote del casinò online in Romania. A tal proposito interpella Hulya, offrendosi di prendere le redini della famiglia. Infine, nel corso di The Family del 2 agosto, Leyla e Devin vanno a cena fuori e la prima convince la seconda a continuare a lottare per il suo amore. Sehrat riesce a rintracciare Yagmur e la raggiunge per aggredirla.

The Family 29 luglio 2 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante The Family, soap opera turca in onda tutti i giorni su Canale 5 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.