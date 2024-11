Hudson e Rex puntata Hudson e figlio su Rai 3: trama, cast e curiosità

Sabato 10 agosto, su Rai 3, è in onda la puntata Hudson e figlio di Hudson e Rex. La fiction, appartenente al genere poliziesco, è visibile a partire dalle ore 15:00 circa.

Hudson e Rex Hudson e figlio, regista e dove è girata

La sesta stagione di Hudson e Rex è una produzione originale di Beta Film, Shaftesbury Films e Pope Productions. La serie è girata ed ambientata in Canada, dove è andata in onda per la prima volta sull’emittente City TV.

Numerosi i registi presenti dietro la macchina da presa del nuovo capitolo. Fra gli altri, sono coinvolti TJ Scott, John Vatcher, Eleanore Lindo, Elsbeth McCall, Jennifer Liao, Deanne Foley, Harvey Crossland e Jerry Ciccoritti. Gli sceneggiatori che firmano la trama, invece, sono Joseph Milando, John Callaghan, Keavy Lynch, Rose Napoli, Mary Pedersen, Taf Diallo, Jennifer Kassabian ed Adam Barken.

Quello in onda oggi è il nono episodio della sesta stagione. Essa è formata da sedici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 3 ne trasmette due alla settimana, nelle giornate del sabato e della domenica. Ad oggi, le puntate inedite della fiction stanno ottenendo ascolti discreti nella collocazione oraria del pomeriggio. La scorsa settimana, la fiction ha convinto circa 370 mila telespettatori, con una share del 3,7%.

Hudson e Rex Hudson e figlio, la trama

Nel corso dell’appuntamento di Hudson e Rex di oggi, sabato 10 agosto, i protagonisti devono lavorare per risolvere un complesso caso di omicidio. La vittima è una loro collega, ovvero una poliziotta che è stata uccisa mentre si trovava in servizio. La donna, in particolare, ha perso la vita mentre è intervenuta per sedare una violenta rissa.

Spoiler finale

Durante la puntata odierna della fiction, i personaggi principali iniziano ad indagare nel tentativo di individuare il prima possibile i killer. Gli sforzi delle forze dell’ordine si concentrano su un gruppo di marinai. Tuttavia, ben presto per Charlie emerge un grave problema: gli uomini della Marina interessati nell’inchiesta appartengono all’equipaggio del comandante Hudson, ovvero di suo padre.

Hudson e Rex Hudson e figlio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il nuovo appuntamento della sesta stagione di Hudson e Rex, in onda alle ore 15:00 circa di sabato 10 agosto su Rai 3 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.