My Home My Destiny, le puntate del 10 e 11 agosto: trama, cast e curiosità

Sabato 10 e domenica 11 agosto, su Canale 5, sono in onda nuove puntate di My Home My Destiny. La soap opera è proposta dalla rete ammiraglia del Biscione a partire dalle ore 14:30 circa.

My Home My Destiny 10 11 agosto, regista e dove è girata

La seconda stagione di My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. Come già detto, la serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Il secondo capitolo, in Italia, è formato da 99 episodi inediti. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

My Home My Destiny 10 11 agosto, la trama

Nel corso di My Home My Destiny di sabato 10 agosto, Mehdi è determinato a fare di tutto pur di riuscire a ritornare insieme a Zeynep. L’uomo, durante il ricevimento per festeggiare il matrimonio fra Nuh e Cemile, le ruba un bacio. Tale sua iniziativa lascia perplessi tutti, tranne Sakine, che è l’unica ad essere contenta per l’iniziativa dell’uomo.

Intanto, dopo aver convolato a nozze, la vita coniugale di Nuh e Cemile sembra andare a rilento. Lei, soprattutto, è molto frenata con quello che è il suo nuovo marito. Mujgan, quando è sola a casa, riceve una visita inaspettata, che manda su tutte le furie Mehdi.

Cosa succede la domenica

In seguito, durante My Home My Destiny di domenica 11 agosto, Mehdi, dopo ciò che è accaduto durante il matrimonio di Nuh e Cemile, si convince che oramai con Zeynep non ci sia più alcuna speranza. Come ultimo tentativo, lui invia a lei un messaggio nel quale la invita a vedersi. La protagonista, però, rifiuta. Burhan si reca da Mujgan e le chiede la mano. Tuttavia, incontra per la sua strada Mehdi, che lo affronta e lo caccia in malo modo. L’uomo, infuriato, se la prende e si allontana, giurando vendetta.

My Home My Destiny 10 11 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella soap My Home My Destiny, in onda con nuovi appuntamenti nel pomeriggio del sabato e della domenica, su Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.