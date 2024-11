Chicago MED episodi 15 agosto su Italia 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 15 agosto, su Italia 1, sono in onda gli episodi intitolati Se su una crepa salterai la sfortuna attirerai e Un penny per i tuoi pensieri un dollaro per i tuoi sogni di Chicago MED. La serie, appartenente al genere drammatico e medico, è visibile in prima serata, dalle 21:20.

Chicago MED Se su una crepa salterai la sfortuna attirerai, regista e dove è girata

Tutti gli appuntamenti della nona stagione di Chicago MED sono una produzione originale di Wolf Entertainment e di Universal Television. Creata da Dick Wolf e da Matt Olmstead, la trama è incentrata ancora una volta sulle vicende dei medici del Gaffney Chicago Medical Center. La sceneggiatura è scritta da Diane Frolov, Andrew Schneider, Meridith Friedman, Eli Talbert, Lily Dahl, Danny Weiss, Gabriel L. Feinberg e Ryan Michael Johnson. La regia, invece, è di Sharon Lewis, Antony Nardolillo, Tess Malone, Anna Dokoza, Michael Pressman e Gonzalo Amat. Le riprese si sono svolte a Chicago.

Chicago MED Se su una crepa salterai la sfortuna attirerai, la trama

Durante l’appuntamento Se su una crepa salterai la sfortuna attirerai della serie, il dottor Charles e il dottor Ripley prendono in cura Jason. Quest’ultimo è un giovane ragazzo affetto da una grave forma di disturbo ossessivo compulsivo. Per tale motivo teme che. se interrompesse la sua routine, sua madre morirebbe sul letto della sala operatoria. Marcel e Washington, invece, hanno dei disaccordi sul modo con il quale trattare un paziente al quale è tornato il cancro. Archer e Asher, infine, accolgono un uomo con uno strano problema cardiaco.

Un penny per i tuoi pensieri un dollaro per i tuoi sogni, la trama

Al termine, la serata con Chicago MED di giovedì 15 agosto procede, alle 22:20 circa, con l’appuntamento intitolato Un penny per i tuoi pensieri un dollaro per i tuoi sogni. In esso, Hannah, Archer e Charles incontrano un futuro padre, che sostiene di ricevere dei messaggi dal figlio che, però, deve ancora nascere. Ahmad e Marcel, infine, assistono ad un paziente in lista di attesa per un trapianto di rene da tre anni.

Chicago MED Se su una crepa salterai la sfortuna attirerai, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella nona stagione di Chicago MED, in onda su Italia 1 ed in streaming su Mediaset Infinity.