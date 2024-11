Chicago MED, la puntata dell’8 agosto: trama, cast e curiosità

Si intitolano Non è tutto come sembra, Ti prometto di non lasciarti mai e Credevo di aver chiuso con te gli episodi di Chicago MED in onda giovedì 8 agosto. La serie tv, come di consueto, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa, su Italia 1.

Chicago MED Non è tutto come sembra, regista e dove è girata

Tutti gli appuntamenti della nona stagione di Chicago MED sono una produzione originale di Wolf Entertainment e di Universal Television. Creata da Dick Wolf e da Matt Olmstead, la trama è incentrata ancora una volta sulle vicende dei medici del Gaffney Chicago Medical Center. La sceneggiatura è scritta da Diane Frolov, Andrew Schneider, Meridith Friedman, Eli Talbert, Lily Dahl, Danny Weiss, Gabriel L. Feinberg e Ryan Michael Johnson. La regia, invece, è di Sharon Lewis, Antony Nardolillo, Tess Malone, Anna Dokoza, Michael Pressman e Gonzalo Amat. Le riprese si sono svolte a Chicago.

Chicago MED Non è tutto come sembra, la trama

Durante Non è tutto come sembra di Chicago MED, Zola deve prendersi cura di un paziente in gravi condizioni. Il degente, tuttavia, non ha una copertura assicurativa sufficiente per coprire le spese delle cure alle quali dovrebbe sottoporsi. La protagonista, con la complicità di Maggie, prova ad aggirare la burocrazia per salvare la vita dell’uomo.

In seguito, la serata con la serie va avanti con l’appuntamento Ti prometto di non lasciati mai. In esso, in ospedale arriva un degente anziano, in evidente stato confusionale. Ripley prova a curarlo, ma il paziente è molto agitato e continua a chiedere della sorella. Il dottore, analizzando i pregressi clinici dell’uomo, scopre che, in passato, si è sottoposto a una lobotomia.

Credevo di aver chiuso con te, la trama

La serata con Chicago MED di giovedì 8 agosto termina in seconda serata, con l’episodio intitolato Credevo di aver chiuso con te. Bert, dopo aver accusato alcuni sintomi, sceglie, per prevenzione, di sottoporsi ad un controllo neurologico. Nel corso della visita, lo specialista diagnostica la presenza del morbo di Alzheimer. Tale notizia turba Sharon, che si rende conto che da ora in poi dovrà prendersi cura dell’uomo.

Chicago MED Non è tutto come sembra, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella nona stagione di Chicago MED, in onda su Italia 1 ed in streaming su Mediaset Infinity.