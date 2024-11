Reazione a Catena, Le Stanghette sono le nuove campionesse: chi sono e quanto hanno vinto

Le Stanghette sono le nuove campionesse di Reazione a Catena. La squadra, nel corso della puntata andata in onda, rigorosamente su Rai 1, nella giornata di ieri, giovedì 8 agosto, è riuscita ad avere la meglio su Le Senza Ghiaccio.

Reazione a Catena Le Stanghette, chi sono le nuove campionesse

Le Stanghette, nuove campionesse di Reazione a Catena, è una compagine formata da Chiara, Giulia e Cristina. Quest’ultima è la portavoce e, in quanto tale, spiega a Pino Insegno l’origine del nome: “Siamo tutte e tre originarie di Novara. Io e Giulia siamo sorelle, mentre Chiara è la nostra sorella acquisita. Ci chiamiamo così perché indossiamo tutte e tre gli occhiali“.

Le Stanghette, nell’appuntamento di Reazione a Catena, sono riuscite ad avere la meglio su Le Senza Ghiaccio. Il trio, composto da Elena, Serena e Giulia, ha perso dopo undici giornate consecutive da protagoniste del quiz.

Come si è svolta la partita

La partita fra Le Stanghette e Le Senza Ghiaccio di Reazione a Catena è andata avanti con le consuete manche del format, da Una tira l’altra alle Catene musicali. Il confronto è stato molto equilibrato: le campionesse in carica hanno collezionato un montepremi provvisorio di 74 mila euro, mentre le sfidanti si sono fermate a 71 mila euro.

Per tale motivo, Chiara, Giulia e Cristina hanno avuto la possibilità di affrontare la Zot. Con tale nome si intende la catena di parole che, se risolta, permette di ottenere un bonus di cinque secondi di tempo da utilizzare ne L’intesa vincente. Il trio, però, non è riuscito a cogliere l’occasione e non ha fornito la risposta corretta.

Ne L’Intesa vincente di Reazione a Catena dell’8 agosto, Le Stanghette hanno mostrato un’ottima intesa, riuscendo ad individuare dieci termini. Le Senza Ghiaccio, invece, hanno fornito una performance decisamente scadente, scandita da vari errori. Alla fine, hanno chiuso con quattro punti.

Reazione a Catena Le Stanghette, come è andato il gioco finale

Le nuove campionesse, al loro esordio a Reazione a Catena, sono arrivate a L’ultima catena con un montepremi provvisorio di 111 mila euro. Tale cifra si è dimezzata due volte a causa di altrettanti errori, fermandosi a quota 27.75o euro. Una somma, questa, che le tre hanno suddiviso ulteriormente dopo l’acquisto del terzo elemento.

L’ultima parola dell’8 agosto ha un valore di 13.875 mila euro, ha In iniziale ed E finale ed è da associare a Proposta e Stato. Dopo qualche secondo di riflessione hanno puntato sul termine Interiore. La parola corretta, però, era Interessante.