The Equalizer episodi Eredità, Chinatown e Da qualche parte oltre l’Hudson: trama, cast e curiosità

Venerdì 16 agosto, su 20, sono in onda gli episodi Eredità, Chinatown e Da qualche parte oltre l’Hudson di The Equalizer. La serie, appartenente al genere azione, è trasmessa in prima serata, dalle 21:20 circa, sulla rete visibile al canale venti del digitale terrestre.

The Equalizer Eredità, regista e dove è girata

The Equalizer 2 è una produzione originale di Universal Television, CBS Studios, Davis Entertainment e Flavor Unit Entertainment. Basata su The Equalizer, serie tv degli anni ‘80 diretta da Richard Lindheim e Michael Sloan, ha come registi John Terlesky, Neema Barnette ed Eric Laneuville. La sceneggiatura, invece, è scritta da Rob Hanning, Jamila Daniel, Erica Shelton Kodish, Joe Gazzam, Zoe Robyn e Joseph C. Wilson.

Le riprese si sono svolte fra la città di New York e lo Stato del New Jersey. La seconda stagione è composta da diciotto episodi inediti, ognuno dei quali ha una durata di 45 minuti. Salvo modifiche di programmazione, 20 ne trasmette tre alla settimana, nel prime time del venerdì.

The Equalizer Eredità, la trama

Nel corso di Eredità di The Equalizer, Robin McCall decide di avviare una momentanea collaborazione con la superladra Jesse Cook. Mediante l’aiuto di quest’ultima, infatti, la protagonista spera di riuscire a recuperare un quadro di grande valore, rubato nel corso del Massacro razziale avvenuto a Tulsa nel 1921.

In seguito, parte l’appuntamento intitolato Chinatown. In esso, una nota ristoratrice di Chinatown rimane vittima di un crimine a sfondo razziale. McCall e Mel decidono di indagare per individuare il colpevole. A tal proposito, coinvolgono nella vicenda un ex poliziotto decisamente molto scaltro, nonché amico della vittima. Insieme, scoprono che quello di Chinatown non è l’unico crimine d’odio avvenuto di recente.

Da qualche parte oltre l’Hudson, la trama

La serata di The Equalizer di venerdì 16 agosto termina, in seconda serata, con l’episodio Da qualche parte oltre l’Hudson. Robin McCall collabora con un contabile di un gruppo mafioso della città. Insieme, setacciano New York per ricercare un libro mastro perduto e che contiene le prove che Bert vorrebbe fornire all’FBI. L’esponente della criminalità organizzata, infatti, ha deciso di collaborare con la giustizia. Le autorità, in cambio delle sue confessioni, gli hanno offerto di entrare nel sistema di protezione dei testimoni.

The Equalizer Eredità, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda stagione di The Equalizer, visibile su 20 in prima serata, dalle ore 21:20 circa.