A casa di Maria Latella seconda puntata, Massimo Giletti: “Vivo sotto scorta, non ho più sentito Cairo”

Martedì 17 settembre, in seconda serata su Rai 3, è in onda la seconda puntata di A casa di Maria Latella. Il talk, ambientato intorno ad una tavola di un vero appartamento, è condotto dalla giornalista Maria Latella.

A casa di Maria Latella seconda puntata, gli ascolti del debutto

La seconda puntata di A casa di Maria Latella è visibile a partire dalle ore 23:00 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Al timone del format, come detto, c’è la giornalista Maria Latella, che dopo vari anni di permanenza in Sky ha fatto ritorno sulla terza rete della TV di Stato la scorsa settimana. L’esordio del 10 settembre scorso non ha brillato dal punto di vista degli ascolti. Il talk show, incentrato sulla difficoltà degli italiani a trovare un’abitazione (sia acquistata che in affitto), ha interessato solamente 259 mila telespettatori, per una share del 2%.

Il tema dell’appuntamento

La seconda puntata di A casa di Maria Latella verte su un tema decisamente attuale. Stiamo parlando del sistema scolastico e, in particolare, del divieto di inserire i telefoni cellulari all’interno delle aule. Il rapporto fra i giovani e lo smartphone è un argomento di discussione in tutta l’Unione Europea, Italia compresa, soprattutto dopo la decisione del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di vietarli.

Maria Latella ne parla, in primis, proprio con il membro del governo, che spiega le motivazioni che lo hanno portato a prendere una decisione di questo tipo. Alla discussione partecipano lo psicoterapeuta Matteo Lancini ed Eugenia Canfora, dirigente scolastico da dieci anni alla guida dell’istituto Francesco Morano di Caivano.

La conduttrice, durante A casa di Maria Latella, affronta la questione con l’attore Massimo Ghini. In compagnia dell’interprete è proposto un focus sull’appello che artisti, intellettuali ed esperti hanno rivolto alle istituzioni, per chiedere l’estensione del divieto di possedere un cellulare fino ai 16 anni di età.

A casa di Maria Latella seconda puntata, faccia a faccia con Massimo Giletti

Nell’ultima parte della seconda puntata di A casa di Maria Latella, la padrona di casa ha un faccia a faccia con Massimo Giletti. Il giornalista dà alcune anticipazioni in merito al format Lo stato delle cose, al via lunedì 30 settembre. Come anticipa l’Ansa, nell’intervista Giletti ha parlato del suo addio a La7: “Avevo creato dei gruppi di lavoro fortissimi. Per me la sofferenza è stata vedere distruggere un gruppo di amici, di fratelli. Con Cairo non ci siamo più sentiti ma il tempo aiuterà a incontrarsi“. Poi svela: “Ho una scorta, vivo in una situazione complessa che è peggiorata negli anni“.