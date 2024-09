I Leoni di Sicilia, la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Martedì 17 settembre, su Rai 1, è in onda, dalle 21:20 circa, la seconda puntata de I Leoni di Sicilia. La serie ha debuttato la scorsa settimana, interessando due milioni e mezzo di telespettatori, per una share del 15,2%.

I Leoni di Sicilia seconda puntata, regista e dove è girata

I Leoni di Sicilia è realizzata da Lotus Production e Compagnia Leone Cinematografica. La sceneggiatura è scritta da Stefano Sardo e Ludovica Rampoldi. La trama della fiction è ispirata ai racconti presenti nei romanzi scritti dall’autrice Stefania Auci. Il regista è Paolo Genovese, che dopo i tanti successi cinematografici è alla sua prima direzione in una produzione seriale.

La prima stagione della produzione, lo scorso anno trasmessa in esclusiva su Disney+ e premiata ai Nastri D’Argento come Miglior Serie Drammatica, è composta da otto episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa un’ora. Rai 1, salvo modifiche ulteriori di palinsesto, ne trasmette due alla settimana, nel prime time del martedì. Le riprese si sono svolte in Sicilia.

I Leoni di Sicilia seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata de I Leoni di Sicilia, il protagonista Vincenzo Florio è oramai un adulto. Ha compiuto 30 anni ed è una delle persone più ricche ed influenti dell’isola. Nonostante questo, nei salotti palermitani continua ad essere poco considerato, in quanto non ha alcun titolo nobiliare. La mamma, per cercare di ovviare a tale problema, consiglia al protagonista di cercare una moglie fra le esponenti della nobiltà siciliana.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento odierno della fiction, però, le cose non vanno come previsto. Vincenzo Florio si innamora di Giulia, figlia maggiore di un commerciante lombardo. Fra i due sboccia sin da subito un grande amore, al punto da iniziare una relazione clandestina. La situazione cambia drasticamente quando Giulia rimane incinta. Vincenzo, infatti, non ha alcuna intenzione di sposarla e per tale motivo decide di interrompere la frequentazione. La famiglia della giovane, temendo uno scandalo, decide di allontanarla. Intanto, in città scoppia l’emergenza sanitaria causata dalla colera.

I Leoni di Sicilia seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de I Leoni di Sicilia, serie tv italiana in onda in prima serata su Rai 1 e in streaming ed on demand su Rai Play.