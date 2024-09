Fratelli di Crozza 2024, la prima puntata: tutte le imitazioni

Venerdì 27 settembre, dalle ore 21:25 su NOVE, è in programma la prima puntata di Fratelli di Crozza 2024. La trasmissione è curata da Maurizio Crozza. Il comico, ogni settimana, realizza imitazioni e monologhi, con i quali commenta i principali fatti di attualità. Al suo fianco torna, come sempre, Andrea Zalone.

Fratelli di Crozza 2024 prima puntata, l’imitazione di Aldo Spinelli

Inizia la prima puntata di Fratelli di Crozza 2024. Il comico, entrato in studio, afferma: “Sono felice che siate qui, però mi devo levare un rospo che ho tutta l’estate sullo stomaco. Sono stufo che continuano a dire che noi genovesi siamo tirchi. Basta! C’è un imprenditore (Aldo Spinelli, ndr) in particolare, che distribuiva i soldi a cani e Toti. L’ex Presidente aveva detto di non aver commesso alcun reato, ma ha patteggiato. Spinelli, comunque, ha detto di aver dato soldi a tutti. Questa non è corruzione, ma eccessiva empatia“.

Crozza imita Spinelli: “Zalone, hai un empatico di fronte che ti finanzia, approfittane e prendi dei soldi… Corruzione? Ma no, io sono empatico, Toti era un meschinetto che andava avanti a buoni pasto. Ormai con i loro stipendi i governatori non possono fare niente. Quando gli offrivo gli spritz mangiava anche l’arancia. Quando vedo dei poveri, soprattutto se sono politici, mi si stringe il cuore“.

Il comico riprende il monologo e spiega il meccanismo di funzionamento del rimborso elettorale dato ai partiti, che ammonterebbe, per una legislatura, ad un miliardo di euro complessivo.

Conte contro Grillo

A Fratelli di Crozza del 27 settembre è dato spazio ai “dissing” dell’estate. Dopo lo scontro fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il comico si concentra sulla querelle fra Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Una storia, questa, che sembrava “la trama di un film di Enrico Vanzina“. In musica, montato come un video musicale, è in scena l’imitazione di tutti e quattro i personaggi sopra citati, che si sfidano in dei faccia a faccia a suon di rap.

Focus su Giorgia Meloni: “A New York si è fatta fotografare con Elon Musk, che ha due figli da maternità surrogata. Diciamo che non sono proprio due anime gemelle“. Il padrone di casa imita la Presidente del Consiglio, entrando cantando Michael Jackson: “Lui è stato il mio maestro d’inglese, mentre quello di italiano è stato Alberto Sordi. Ammazza che maschio che è Elon, siamo come Lilli e Vagabondo con lo spaghetto in bocca. E poi Elon è contenuto nella parola Meloni. Musk fa uso di sostanze stupefacenti? Noi abbiamo fatto le leggi contro i fricchettoni, non contro i miliardari che vogliono andare su Marte”.

Nella prima puntata di Fratelli di Crozza si passa a parlare di Vincenzo De Luca, che pochi giorni fa ha messo da parte le tensioni con il governo: “Vedere De Luca che spende parole di apprezzamento per Fitto è come se io apprezzassi il quiz di Amadeus“, poi c’è il momento promozione a Chissà chi è.

Fratelli di Crozza 2024 prima puntata, la parodia di Vincenzo De Luca

Nella prima puntata di Fratelli di Crozza si svolge la parodia di Vincenzo De Luca. Il finto governatore vuole sposare la Premier: “Dobbiamo unire le due casate. Quando l’ho vista mi sono meravigliato: di fronte a me c’era una corazziera dalle dimensioni perfette, ovvero 90 per 60 per 3 miliardi e mezzo, cioè i fondi che hanno stanziato a favore della Campania. Con questi soldi aggiusterò anche le buche a Roma, così quando farò la marcia con il governo non rischierò di finirci dentro“.

Si passa al Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che secondo il conduttore si trova costretto a mediare fra le posizioni di Marina Berluconi e Giorgia Meloni. Crozza imita il leader di Forza Italia: “Stiro le camicette di Marina perché ha degli incontri importanti, poi devo preparare la tavola e gli stuzzichini. Sto assolvendo i miei compiti nel partito“. Ora è proposta la parodia di Carlo Calenda: “Ho perso quattro deputati in due giorni. Mi paragono a Gesù, ma solo nei momenti di sfiga. Giro senza scorta, incontro persone che mi fanno complimenti ma poi non mi votano perché sono come il Molise. Forse dovrei stare lontano dalla televisione, ma poi chi ci mando a rappresentare il partito? Sono rimasto solo, mi ha lasciato anche Mimmo, il mio amico immaginario“.