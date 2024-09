Stasera in tv sabato 28 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 28 settembre 2024. Su Rai3, il programma documento Patty Pravo. A modo mio. Su Rete 4, il programma di Roberto Giacobbo, Freedom – Oltre il confine.

Stasera in tv sabato 28 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, la nuova edizione del celebrity talent Ballando con le stelle. Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, I Cugini di Campagna, Tommaso Marini, Anna Lou Castoldi sono pronti a scendere in pista nella prima puntata della 19° edizione della gara condotta da Milly Carlucci.

Su Rai3, alle 21.20, il programma documento Patty Pravo. A modo mio. La vita e i successi di una delle voci femminili più belle della storia della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. Passeggiando per Venezia con Pino Strabioli, l’artista racconta gli aneddoti legati ai suoi grandi successi, partendo da “Ragazzo triste” (1966), il suo disco d’esordio.

Su Rai5, alle 21.15, il varietà Vita da Cioni. Roberto Benigni, 25enne, impersona Mario Cioni, disoccupato con idee di sinistra che inveisce contro il perbenismo con sarcastici e furiosi monologhi. Il programma fu bloccato per 2 anni dalla censura e approdò sulla seconda Rete Rai nel 1978.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. “Eravamo preparati per andare in onda la prossima primavera: quando a giugno ci è stato detto che saremmo partiti a settembre, abbiamo fatto i salti mortali” spiega Roberto Giacobbo, che anche per questa edizione ha girato il mondo con la sua troupe. Stasera è in programma la quarta puntata.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Squadra che vince non si cambia: lo sa bene Maria De Filippi, che quest’anno ripropone senza variazioni giudici (Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti) e conduttori (Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni) della scorsa edizione. E non può mancare Sabrina Ferilli, voce del popolo.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Terzo appuntamento della seconda stagione per il talk di Massimo Gramellini che al sabato va in onda nella versione lunga rispetto a quella domenicale. Più spazio agli ospiti e all’analisi dei fatti di attualità partendo da un vocabiolo.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è in Friuli-Venezia Giulia. Si sfidano 4 ristoratori della zona di Gorizia: La Kantinetta, Al Piròn, Rosenbar, Atmosfere la Stua. Categoria special: Gulasch. Poi si sposta a Lucca.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Torna in prima serata il programma dove Marco Travaglio e Andrea Scanzi affiancano il conduttore Luca Sommi nell’analisi dei fatti di attualità del nostro Paese. Una finestra per affrontare in modo critico gli argomenti più discussi.

I film di questa sera sabato 28 settembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1963, di Vittorio De Sica, Ieri, oggi, domani, con Sophia Loren. Tre episodi: Adelina evita il carcere grazie a continue gravidanze; la ricca Anna tradisce il marito con un poveraccio; la prostituta Mara fa innamorare un seminarista.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2013, di Pierre Coffin e Chris Renaud, Cattivissimo me 2. Gru si è lasciato alle spalle una vita fatta di crimini per crescere Margo, Edith e Agnes. Ma proprio mentre comincia ad abituarsi al ruolo di buon padre di famiglia, alla sua porta bussa una fantomatica organizzazione, la Lega Anti-Cattivi, che ha bisogno di lui per smascherare un nuovo criminale.

Su Iris, alle 21.10, il film di spionaggio del 2002, di Phil Alden Robinson, Al vertice della tensione, con Ben Affleck. Jack, geniale analista della Cia, cerca di sventare un attacco terroristico. Un gruppo neonazista, infatti, è pronto a far esplodere un ordigno nucleare in uno stadio.

Su Cine34, alle 21.20, il film drammatico del 1960, di Federico Fellini, La dolce vita, con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg. Le vicende di Marcello Rubini, scrittore mancato, che si aggira per Via Veneto, a Roma, in cerca di scoop. Tra gli incontri più sorprendenti quello con la star del cinema Sylvia.

Stasera in tv sabato 28 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Mauro Borrelli, Mindcage – Mente criminale, con Melissa Roxburgh. Gli agenti Doyle e Kelly danno la caccia a un serial killer, che emula i crimini di un altro assassino attualmente in carcere. I due poliziotti chiederanno aiuto a quest’ultimo per catturarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Christophe Honoré, Marcello mio, con Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve. Chiara, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, durante un’estate particolarmente tormentata decide di far rivivere suo padre attraverso sé stessa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico, del 2017, di Jake Kasdan, Jumanji – Benvenuti nella giungla, con Dwayne Johnson. Giocando con una vecchia consolle, Spencer e i suoi amici si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla. Devono superare difficili ostacoli per riuscire a tornare a casa.