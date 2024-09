Il Castello delle Cerimonie, la puntata del 27 settembre: i 25 anni di nozze di Susy ed Antonio

Venerdì 27 settembre, Real Time propone un nuovo appuntamento de Il Castello delle Cerimonie. Il programma è trasmesso dalle ore 23:25 circa, subito dopo la fine della quarta puntata di Bake Off Italia 2024.

Il Castello delle Cerimonie 27 settembre, l’anniversario di nozze di Susy ed Antonio

Le puntate de Il Castello delle Cerimonie 2024 sono ambientate, come sempre, nella suggestiva location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. Lo show ha Eleonora De Angelis nel ruolo di narratrice. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco.

Lo show è una produzione originale della società B&B Film. Al timone del format ci sono Imma Polese e il marito Matteo Giordano. Quella attualmente trasmessa in televisione è l’ottava edizione, che è composta da quindici appuntamenti inediti. Ognuno di questi ha una durata di circa 30 minuti ed è reso disponibile in anteprima streaming su Discovery+. Nella puntata odierna è organizzata la festa per celebrare l’anniversario di nozze di Susy ed Antonio.

La storia dei protagonisti

Nel corso della puntata di oggi de Il Castello delle Cerimonie 2024, i due protagonisti si presentano. Entrambi originari di Roma, il marito Antonio confessa: “Io e Susy ci siamo sposati venticinque anni fa“. Lei aggiunge: “Ci conosciamo da molto prima delle nozze, oramai trentasei anni fa. Vicino a Roma c’è un paese chiamato Frascati. Si tratta di un borgo nel quale si va a passeggiare. Lì ci siamo incontrati e da quel momento in poi non ci siamo più lasciati“.

Antonio confessa: “La cosa che mi ha colpito di più di lei sono stati gli occhi, poi il fatto che io le chiedevo le cose ma lei non mi rispondeva“. In vista delle nozze d’argento, hanno deciso di fare un party importante. Giulia, la figlia, dichiara: “A papà piace molto mangiare, a mamma fare festa. Il Castello, quindi, è la location giusta“.

Il Castello delle Cerimonie 27 settembre, le richieste dei protagonisti

Durante Il Castello delle Cerimonie del 27 settembre, Susy, accompagnata dalle amiche e dalla figlia, raggiunge il Castello per effettuare un sopralluogo. Parlando con Matteo Giordano, la sposa fa le sue richieste: “Vogliamo fare un pranzo ed iniziare con un antipasto molto sostanzioso, come la zuppa di pesce. Poi vorremmo due primi, uno con l’astice e uno di terra. A fine pasto vorremmo anche una sorpresa, cioè la pasta, patate e provole“. Infine, come sempre, c’è spazio per l’intrattenimento grazie alle performance di un cantante neomelodico.