È sempre Cartabianca di domenica, da questa settimana Berlinguer raddoppia su Rete 4

Novità in vista per la programmazione tv di Rete 4. A partire da oggi, domenica 20 ottobre, è in onda, tutte le settimane, il talk show È sempre Cartabianca di domenica.

È sempre Cartabianca di domenica, raddoppio per Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer, dunque, grazie ad È sempre Cartabianca di domenica raddoppia i propri impegni. La giornalista, che l’anno scorso è arrivata a Mediaset dopo anni di servizio in Rai, continuerà a presidiare anche il prime time del martedì, con il talk show È sempre Cartabianca, al via come sempre dalle 21:20 circa. Prodotta da Videonews, la versione festiva del format non dovrebbe portare con sé ingenti modifiche. Al centro, come sempre, ci sono i principali fatti di attualità politica e sociale, analizzati mediante reportage, inviati ed ospiti in studio.

Torna Mauro Corona

Bianca Berlinguer, durante un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni per presentare È sempre Cartabianca di domenica, ha annunciato che anche nella nuova esperienza potrà contare sulla presenza di Mauro Corona. Tuttavia, ha svelato che sono allo studio delle nuove modalità con le quali far intervenire, presumibilmente sempre in collegamento, lo scrittore ed alpinista. Una presenza, la sua, che per la giornalista è imprescindibile per “il suo punto di vista originale e la sua imprevedibilità: non c’è mai nulla di preparato e tutto è affidato ai nostri duetti”, racconta la conduttrice.

Nel corso di È sempre Cartabianca di domenica di oggi, domenica 20 ottobre, è proposto un focus sulla manifestazione che la Lega ha svolto a Palermo per sostenere il leader Matteo Salvini. Quest’ultimo, attuale Ministro delle Infrastrutture, è sotto indagine e rischia una condanna fino a sei anni di carcere nel processo Open Arms.

È sempre Cartabianca di domenica, la legittima difesa

Ad È sempre Cartabianca di domenica del 20 ottobre è proposto un focus sul tema della legittima difesa. La questione è tornata centrale dopo il caso di cronaca avvenuto a Milano. Qui, due baristi hanno ucciso con svariati colpi di forbice un 37enne con precedenti, che ha tentato di rubare alcuni Gratta e Vinci dalla loro attività.

Infine, nel corso di È sempre Cartabianca di domenica si parla di politica estera. Berlinguer, infatti, approfondisce la campagna elettorale negli Stati Uniti. Mancano solamente due settimane alle Elezioni, che dovranno eleggere il nuovo Presidente. I candidati sono il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris. Nella serata è mostrato un reportage dal Texas. Uno Stato, questo, che permette di comprendere il perché la cultura delle armi sia così radicata negli USA.