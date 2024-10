La Rosa della Vendetta, la puntata del 20 ottobre: trama, cast e curiosità

Domenica 20 ottobre procede, su Canale 5, la seconda stagione de La Rosa della Vendetta. La rete ammiraglia del Biscione propone la serie in prima serata, dalle 21:20 circa, subito dopo la fine di Paperissima Sprint.

La Rosa della Vendetta 20 ottobre, regista e dove è girata

La Rosa della Vendetta è una produzione originale della società MF Yapim. La sceneggiatura è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

Continuano ad essere molto buoni gli ascolti della fiction. La scorsa settimana, la puntata ha convinto oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori, per una share del 14,39%. Un dato, questo, che ha permesso a Canale 5 di vincere, seppur di pochissimo, contro la diretta concorrente Rai 1.

La Rosa della Vendetta 20 ottobre, la trama

Nel corso de La Rosa della Vendetta di oggi, domenica 20 ottobre, Ibrahim continua a provare ad evitare le nozze e, a tal proposito, minaccia di rivelare a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze. Tali parole sono udite da Ipek, che infuriata decide di affrontare direttamente Gara. Ad essa, rimprovera di aver abbandonato la figlia, causandole grandi dolori per decenni. Anche lei minaccia di raccontare tutta la verità alla protagonista. Dall’ospedale, intanto, arrivano delle buone notizie. Il medico, infatti, annuncia che Gulendam e il bambino sono, finalmente, fuori pericolo.

Spoiler finale

In seguito, nella puntata di oggi della soap, arrivano nuovi problemi per Deva. Mentre quest’ultima è in ospedale, è rapita da Gulcemal. Lo stesso destino attende anche Mert, che è prelevato con la forza dopo essere stato ingannato da Vefa. La situazione, ben presto, degenera. Ibrahim ed Ipek sono molto preoccupati per ciò che sta avvenendo e scelgono di denunciare tutto alla polizia. Insieme, poi, si dirigono verso la casa di Gulcemal, determinati ad ottenere la liberazione dei due rapiti.

La Rosa della Vendetta 20 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta 2, fiction turca le cui nuove puntate sono trasmesse dalle 21:20 su Canale 5 e visibili in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.