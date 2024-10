Stasera in tv lunedì 21 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 21 ottobre 2024. Su Rai2, il nuovo reality condotto da Luca Barbareschi, Se mi lasci non vale. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 21 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 1° puntata della miniserie Mike, con Claudio Gioè, Elia Nuzzolo, Paolo Pierobon, Valentina Romani, Clotilde Sabatino. Anni 70. All’apice del successo, Mike Bongiorno (Claudio Gioè) ripercorre in un’intervista la sua vita. Dopo il crollo di Wall Street nel 1929, sua madre Enrica, moglie del newyorkese Philip Bongiorno, lo porta con sé a Torino. I primi anni in Italia non sono facili per il giovane Bongiorno.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Se mi lasci non vale. Sei coppie in crisi hanno accettato di vivere per un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma sotto l’occhio delle telecamere con l’obiettivo di riprendere i fili della loro storia. Un nuovo esperimento sociale alla “Temptation Island” narrato da Luca Barbareschi. Sono previste cinque puntate.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Un racconto dello spazio e del tempo in cui viviamo che mette in primo piano i fatti, le questioni e le storie al centro del dibattito pubblico. Lo propone ogni lunedì sera Massimo Giletti, che anche nella quarta puntata si affida al meglio della scena culturale nazionale e internazionale.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Puccini: Tosca. Con l’opera di Puccini, eseguita in forma di concerto, Daniel Harding inaugura la sua prima stagione da direttore musicale dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Sul palco, tra gli altri, Eleonora Buratto, Jonathan Tetelman e Ludovic Tézier.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Il governo Meloni ha promesso una legge di bilancio senza nuove tasse mentre la sinistra chiede un aumento dell’imposizione sui grandi patrimoni. E’ uno dei temi all’attenzione di Nicola Porro, padrone di casa del programma che ogni lunedì in prima serata apre la nuova settimana di Rete 4.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Con l’eliminazione al televoto di Clarissa Burt e il ritiro di Ilaria Clemente, nella puntata del 7 ottobre, la 17° edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è entrata nel vivo. Ancora sono in gara, negli Studios Lumina di Roma, 16 concorrenti.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Grandi temi di natura storica, culturale, politica o economica sono il focus del talk di Corrado Augias. Il conduttore, scrittore e saggista approfondisce gli argomenti con i suoi ospiti in studio per trovare, da voci diverse, un orizzonte comune.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Al via la quarta edizione dello show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin condotto dal Mago Forest. Confermato l’intero cast comico della passata stagione come la presenza di una co-conduttrice differente per ogni serata.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico show. Rivediamo questa sera una puntata della stagione precedente del programma che, come nell’ultima edizione, è condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers. Tra i comici c’erano anche Antonio Ornano e Alberto Farina.

I film di questa sera lunedì 21 ottobre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film horror del 2016, di Fede Alvarez, Man in the dark, con Stephen Lang. Tre giovani decidono di fare un colpo nella casa di un veterano della Guerra del Golfo, rimasto cieco in combattimento. I ragazzi sono convinti che si tratterà di una passeggiata, ma…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1966, di Sergio Leone, Il buono, il brutto, il cattivo, con Clint Eastwood. Durante la Guerra di Secessione, tre pistoleri stringono un’alleanza per trovare un carico di lingotti d’oro. Sono Joe “il buono”, Tuco “il brutto” e Sentenza “il cattivo”.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2001, di Joe Johnston, Jurassic Park 3, con Sam Neill. Un ricco avventuriero e sua moglie ingaggiano il paleontologo Alan Grant per farsi accompagnare in un tour aereo dell’Isla Sorna, in Costarica. Il luogo è popolato da dinosauri clonati geneticamente.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Michelle Pfeiffer. Tony Montana lascia Cuba e aggiunge Miami dove comincia la sua scalata nel mondo della malavita organizzata. In breve diventa un potente boss del narcotraffico, ma..

Su La5, alle 21.40, il film drammatico del 2007, di Kirsten Sheridan, La musica nel cuore, con Robin Williams, Freddie Highmore. Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1997, di e con Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba. Aldo e Giovanni accompagnano l’amico Giacomo in Puglia per le nozze. I tre trasportano anche una preziosa scultura di legno acquistata dal futuro suocero, il cavalier Cecconi.

Stasera in tv lunedì 21 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Martin Bourboulon, I tre moschettieri – Milady, con Francois Civil. Constance viene rapita sotto gli occhi di D’Artagnan. In una frenetica ricerca per salvarla, il moschettiere è costretto ad unire le sue forze con quelle della misteriosa Milady de Winter.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con John Travolta, Uma Thurman. A Los Angeles s’intrecciano storie di ordinaria violenza: due balordi tentano una rapina; un killer deve far compagnia alla moglie del capo e un pugile vince a sorpresa un incontro truccato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Peter Hutchings, Alla fine ci sei tu, con Maisie Williams, Asa Butterfield. Skye, adolescente malata terminale, fa amicizia con Calvin, un ragazzo ipocondriaco. Lui l’aiuterà ad esaudire la sua eccentrica lista dei desideri; lei lo porterà a vincere le sue paure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Timur Bekmambetov, Wanted – Scegli il tuo destino, con J. McAvoy. Wesley ha sempre creduto che suo padre fosse morto quando lui era ancora piccolo. Fino a quando una donna gli rivela che il genitore è stato appena ucciso da un killer.