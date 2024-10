Pubblicità Enel Dalla tua parte sempre: descrizione, recensione e canzone

Da qualche giorno, sulle principali emittenti televisive italiane, è in rotazione la pubblicità Enel intitolata Dalla tua parte sempre. Lo spot, nella versione integrale, ha una durata di circa un minuto.

Pubblicità Enel Dalla tua parte sempre, il debutto il 15 ottobre

La pubblicità Enel con il claim Dalla tua parte sempre ha debuttato in televisione il 15 ottobre scorso. La società di gestione dell’elettricità, per l’occasione, ha deciso di dare vita ad una campagna comunicativa che coinvolge non solo la televisione, ma anche i media digitali, i cinema e le stazioni ferroviarie. Oltre alla versione integrale già citata, è possibile assistere anche allo spot in formato ridotto, che ha una durata di trenta secondi.

Con Dalla tua parte sempre, ideato e realizzato con risorse interne all’azienda, Enel torna in rotazione pubblicitaria a poche settimane di distanza dal successo di L’Italia nel mondo. Quest’ultima produzione è stata pubblicata a luglio ed ha avuto come obiettivo quello di esaltare lo sviluppo della società, che da locale è divenuta una realtà internazionale. La canzone che fa da colonna sonora è Sempre e per sempre di Francesco De Gregori.

La descrizione

Il punto di vista scelto per la narrazione nella pubblicità di Enel è quella di un bambino. Lo spunto che dà il via allo spot è un gesto semplice e quotidiano come l’uscita da scuola. Ad attendere il piccolo protagonista, all’esterno dell’istituto, c’è il padre, insieme al quale effettua il viaggio per tornare a casa.

Durante il tragitto, il bimbo osserva, dal finestrino, il mondo che lo circonda. In esso sono mostrati vari lavoratori Enel, impiegati nelle numerose attività di cui si occupa l’azienda, dalla manutenzione dei cavi elettrici urbani fino alla messa in opera dei pannelli fotovoltaici. Nel mezzo c’è spazio per l’energia rinnovabile, con le pale eoliche. Il piccolo, insieme al padre, alla fine arriva a casa, dove cena insieme alla sua famiglia.

Pubblicità Enel Dalla tua parte sempre, la recensione

Enel, forte del successo ottenuto con la campagna comunicativa L’Italia nel mondo, ha dato vita ad un progetto in continuità con il predecessore. Partendo da un gesto quotidiano, come la fine di una giornata scolastica, l’azienda ha ideato una produzione che punta tutto sull’emotività. Uno scopo, questo, che è raggiunto soprattutto grazie alla colonna sonora decisa come accompagnamento.

Apprezzabile la scelta di porre l’attenzione soprattutto sui lavoratori, ovvero l’anima ed il motore della società. Mediante il viaggio del bambino, inoltre, il pubblico a casa è accompagnato in un percorso alla scoperta dei tanti settori di cui si occupa Enel. Un modo funzionale ed originale per promuovere la propria offerta nella sua interezza.