Pubblicità ENEL 2024: un’autocelebrazione patriottica che parla a tutti

Da svariate settimane, sulle principali reti televisive del nostro paese, è visibile la pubblicità 2024 dell’ENEL. In particolare, lo spot ha debuttato lo scorso 14 giugno, in concomitanza con l’inizio degli Europei di calcio.

Pubblicità ENEL 2024, la canzone è di Francesco De Gregori

La pubblicità 2024 di ENEL è una produzione originale della società Mindshare, che ha curato sia la creazione che la realizzazione. Il titolo scelto per la campagna comunicativa è L’Italia nel mondo, mentre il claim utilizzato è La storia è di chi la costruisce.

Sono due le versioni fino ad ora realizzate del promo. La prima, quella integrale, ha una durata di un minuto. La seconda, invece, si ferma a trenta secondi. Entrambe hanno come colonna sonora il singolo La storia siamo noi, brano del cantautore Francesco De Gregori. Il claim scelto è La storia è di chi la costruisce.

Un viaggio tra passato e presente, con un occhio rivolto al futuro

ENEL, per la sua nuova pubblicità 2024, ha deciso di accompagnare i telespettatori in un viaggio fra passato e presente, in un alternarsi di immagini storiche ed attuali, prese dall’Archivio Storico Enel.

Ogni immagine dello spot è accompagnato da una breve didascalia, nella quale è scritto ciò che si sta vedendo e in che anno è avvenuto il fatto in questione. Prendendo come riferimento lo spot da trenta secondi, ovvero quello solitamente trasmesso in televisione, si passa dall’unificazione elettrica dell’Italia del 1962 ai primi investimenti sulle rinnovabili del 1984, fino all’innovazione delle reti nel 2001.

Alla fine di questo breve viaggio, ENEL ricorda: “Oggi diamo energia a 60 milioni di famiglie ed aziende in 28 paesi del mondo”. Tale scritta è accompagnata da una rapida carrellata di rappresentati delle varie sedi mondiali, come quella brasiliana, statunitense, colombiana, spagnola, canadese e sudafricana.

Pubblicità ENEL 2024, la recensione

ENEL, con la pubblicità istituzionale 2024, ha deciso di focalizzare le proprie attenzioni sulla sua storia, che ha permesso lo sviluppo economico e tecnologico dell’Italia. Si tratta di una scelta vincente: l’azienda, infatti, mira a posizionarsi come ente che rappresenta l’Italia nel mondo, senza tuttavia perdere il legame con le proprie origini.

In tal senso, hanno un ruolo fondamentale le immagini (e le didascalie che le accompagnano). ENEL è riuscita a mostrare momenti fondamentali per la storia del nostro paese, che inevitabilmente coinvolgono tutti gli spettatori, a prescindere dall’età, essendo mostrati momenti fondamentali del 1962, 1984 e 2001. La pubblicità ENEL, dunque, è un auto celebrazione che punta sul patriottismo e che è capace di parlare a tutti.