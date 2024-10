Stasera in tv sabato 26 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 26 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Peter Gomez, La confessione. Su Rete 4, il film con Bud Spencer e Terence Hill, Non c’è due senza quattro.

Stasera in tv sabato 26 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il celebrity talent Ballando con le stelle. Già nella prima puntata si è capito che le favorite di quest’anno sono Bianca Guaccero e Nina Zilli, che può contare su un partner abituato a vincere, Pasquale La Rocca. La ballerina per una notte di questa sera è Elena Sofia Ricci, che da lunedì 28 ottobre rivedremo in “I casi di Teresa Battaglia”.

Su Rai2, alle 21.20, Delitti in famiglia. “Il caso Vannini”. Stefano Nazzi torna a raccontare, in documentari di 90 minuti, gli omicidi commessi in famiglia. A centro della prima puntata c’è il caso di Marco Vannini, il 20enne ucciso la sera del 17 maggio 2015 a Ladispoli, nella casa della famiglia della sua fidanzata, Martina Ciontoli.

Su Rai3, alle 21.00, l’attualità con La confessione. Ogni settimana Peter Gomez fa “confessare” personaggi di spicco del mondo della politica, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, mettendo a nudo i propri interlocutori in un confronto senza filtri. L’ospite ripercorre la sua storia umana e professionale, raccontando anche lati inediti.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Manon Lescaut. Al Teatro Regio di Torino, chiude il trittico “Manon Manon Manon” il capolavoro di Puccini. La direzione è affidata a Renato Palumbo. Nel cast, Erika Grimaldi nel ruolo della protagonista, e Roberto Aronica in quello di Renato Des Grieux

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. I quarti finalisti di questa edizione sono gli acrobati Hakuna Matata, che nella puntata del 5 ottobre hanno ottenuto il “vale” di Maria De Filippi e degli altri tre giudici oltre al 100% dei consensi da parte del pubblico in studio. Intanto, nella Scuderia Scotti è entrato il cantante Antonino Abbate.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Anche in questa 2° edizione del talk di Massimo Gramellini che è ripartito il 14 settembre fa parte del cast Jacopo Veneziani. Lo storico dell’arte e divulgatore ci farà ancora scoprire il significato di luoghi e oggetti che ci circondano.

Su Tv8, alle 21.45, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Questa sera l’Umbria accoglie Bruno Barbieri in caccia dei migliori alberghi creati all’interno delle più belle dimore storiche della regione. Si sfidano: La Dimora dell’Artista, Posta Donini 1579, Borgo Castello Panivaglia e Relais Todini.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. L’approfondimento dei fatti più importanti della settimana, tanto in ambito nazionale che estero, nell’analisi di Marco Travaglio e Andrea Scanzi che, come sempre, affiancano il conduttore Luca Sommi. Di cosa parleranno stasera?

I film di questa sera sabato 26 ottobre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Benito Zambrano, Intemperie, con Jaime Lòpez. 1946. Un ragazzino fugge dai campi di lavoro forzati, nel sud della Spagna, e deve attraversare una sconfinata e arida pianura. Durante il lungo viaggio, incontra un pastore che gli offre protezione.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1984, di E.B. Clucher, Non c’è due senza quattro, con Bud Spencer, Terence Hill. Rio de Janeiro, Brasile. I ricchissimi cugini Coimbra, Sebastiano (Terence Hill) e Antonio (Bud Spencer), si sono impegnati a firmare un contratto miliardario. I due, però, temono che alcuni spietati concorrenti tentino di eliminarli. Per evitare problemi, decidono di farsi sostituire da due sosia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2009, di Carlos Saldanha, Mike Thurmeier, L’era glaciale 3. Continuano le avventure del simpatico branco: i mammut Manny ed Ellie hanno avuto un cucciolo, Pesca. La tigre Diego sente il peso degli anni. Il bradipo Sid fa da mamma a tre piccoli dinosauri. Intanto, il furetto Buck, vissuto a lungo in una zona popolata da dinosauri, diventa il loro imprevedibile capo.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 2002, di Brett Ratner, Red Dragon, con Edward Norton, Anthony Hopkins. L’ex agente dell’Fbi Will Graham è sulle tracce di Red Dragon, un folle assassino accusato di efferati omicidi. Per risolvere il caso, chiederà aiuto ad una sua vecchia conoscenza.

Stasera in tv sabato 26 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Ben Affleck, La legge della notte, con Ben Affleck, Elle Fanning, Remo Girone. La storia di Joe Coughlin, figlio di un capitano di polizia di Boston che, durante gli anni del proibizionismo, diventa un contrabbandiere, un trafficante di rhum e un malfamato gangster.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Margherita Vicario, Gloria!, con Galatea Bellugi. Venezia, fine XVIII secolo. Insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste, Teresa, una giovane dal talento visionario, sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle: il pop.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider-Man: Far from home. Peter si sta godendo la sua vacanza in Europa, quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo. L’uomo gli chiede di collaborare con lui per fermare il malvagio Mysterio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di Joe Berlinger, Ted Bundy – Fascino criminale, con Zac Efron. La vera storia del serial killer Ted Bundy che uccise, violentò e mutilò circa 35 donne tra il 1974 e il 1978. Fu condannato all’ergastolo e morì sulla sedia elettrica il 24 gennaio 1989.