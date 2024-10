Endless Love, la puntata del 31 ottobre: trama, cast e curiosità

Giovedì 31 ottobre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Endless Love. La soap opera turca è visibile dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Endless Love 31 ottobre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Endless Love 31 ottobre, la trama

Nel corso di Endless Love di oggi, giovedì 31 ottobre, Deniz, a causa dei suoi continui problemi di salute, è costretta a recarsi al pronto soccorso. Ad accompagnarla ci sono Nihan e Kemal. I protagonisti, dopo la richiesta specifica del medico che visita la piccola, affermano di aver dimenticato a casa il documento di identità di Deniz. Il dottore, sentendo tali parole, si insospettisce e sceglie di mettere al corrente della situazione la polizia. Intanto, sono effettuati tutti gli esami del caso sulla bimba. I risultati degli approfondimenti clinici evidenziano in Deniz una forte allergia alle fragole.

Nihan, nel frattempo, è disposta a tutto pur di riuscire a parlare con Galip. La protagonista vorrebbe chiede all’uomo di parlare con Emir, per provare a convincerlo a ritirare la denuncia presentata contro Kemal per aver rapito Deniz. L’antagonista, intanto, prosegue la sua opera di violenza psicologica ai danni di Kemal. Per farlo, utilizza una registrazione nella quale la piccola Deniz lo chiama papà. Il personaggio principale, però, non si lascia intimidire.

Spoiler finale

In seguito, durante la puntata di Endless Love in onda oggi sulla rete ammiraglia del Biscione, Leyla, con un’efficace operazione di persuasione, spinge Ifran a non partecipare al consiglio direttivo. Fatto, questo, che permette a Nihan di prendere il controllo della maggioranza dell’azienda. In tale posizione di vertice, il personaggio principale, interpretato da Neslihan Atagul, può opporsi al progetto di Emir, guadagnando tempo e riducendo il suo potere.

