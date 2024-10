Endless Love, le trame dal 28 ottobre al 2 novembre

Da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di Endless Love. La soap opera turca è visibile, fino al venerdì, dalle 14:10 circa. Il sabato, invece, è nei palinsesti della rete ammiraglia del Biscione dalle 14:45 alle 16:30.

Endless Love 28 ottobre 2 novembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

In Endless Love di lunedì 28 ottobre, Banu ascolta, di nascosto, la conversazione fra Tarik e Zeynep. In seguito, decide di raccontare tutto ciò che ha sentito ad Emir, rivelandogli che Nihan ha salvato Kemal. Quest’ultimo, nel frattempo, riceve una proposta di aiuto da parte di Asu.

Il martedì, invece, Kemal e Deniz si sono nascosti in un luogo segreto. Tutti lo cercano, ma nessuno sembra riuscire a scovare il protagonista. Hakan ha saputo da Zeynep che Deniz è in realtà la figlia di Kemal.

Endless Love 28 ottobre 2 novembre, la trama

La settimana di Endless Love va avanti il mercoledì. Tarik, per puro caso, scopre che nella borsa della mamma qualcuno ha nascosto una microspia. Per tale motivo, non esita un attimo e si reca subito dagli inquirenti, ai quali denuncia la talpa.

Il giovedì, i protagonisti Nihan e Kemal optano per trasferire Deniz in un ambiente sicuro, dai genitori del protagonista. Tuttavia, non riescono a mettere in atto tale piano in quanto sul corpo della bambina escono alcune bolle rosse, che convincono i personaggi principali a portarla in ospedale.

Cosa succede il sabato

Nella giornata di venerdì 1° novembre, in occasione della ricorrenza di Tutti i Santi, la soap non è in onda ed è sostituita dal film Inga Lindstrom Coincidenze del destino. Il sabato, infine, Zeynep fa una scoperta molto importante che la turba, mentre Nihan e Kemal decidono di mettere in atto un piano contro Emir.

Endless Love 28 ottobre 2 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera le cui nuove puntate sono trasmesse su Canale 5 ed in diretta streaming su Mediaset Infinity.