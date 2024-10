Don Matteo puntata Giustizia sarà fatta il 31 ottobre su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 31 ottobre, su Rai 1, è visibile la puntata intitolata Giustizia sarà fatta di Don Matteo. La fiction con protagonista Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, è in onda dalle 21:20 circa.

Don Matteo Giustizia sarà fatta, regista e dove è girata

Don Matteo, visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, è una produzione originale di Lux Vide. Sono tre i registi che lavorano agli appuntamenti, ovvero Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Riccardo Vicario. Quest’ultimo ha già diretto la tredicesima stagione della fiction, andata in onda su Rai 1 nella primavera del 2022. La sceneggiatura è firmata da Alessandro Boncinvenni, Enrico Oldoini e Domenico Saverni.

Il nuovo capitolo della fiction è composto da dieci puntate, dalla durata di circa due ore ciascuna. La rete ammiraglia Rai ne trasmette una alla settimana, nel prime time del giovedì. Le riprese si sono svolte a Spoleto, anche se vari interni sono stati ricostruiti a Roma.

Don Matteo Giustizia sarà fatta, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno della fiction, il rapporto fra il nuovo capitano Diego Martini e il maresciallo Cecchini sembra rinsaldarsi. Il personaggio interpretato da Nino Frassica invita il nuovo arrivato a trasferirsi nella casa situata proprio a fianco alla sua. Fatto, questo, che inevitabilmente li porta a frequentarsi maggiormente, fra incomprensioni e disavventure. Subito dopo l’arrivo di Martini nella nuova casa, infatti, si crea un equivoco con il maresciallo. L’oggetto del contendere è una macchia di umidità presente in bagno.

Spoiler finale

In seguito, durante la puntata di Don Matteo in onda oggi, giovedì 31 ottobre, Nino continua a voler aiutare Martini in campo sentimentale. In particolare, Cecchini fa di tutto pur di convincere il personaggio interpretato da Eugenio Mastandrea ad aprirsi per riavvicinarsi alla PM ed ex fidanzata Vittoria Guidi. Infine, i carabinieri e Don Massimo indagano su alcune truffe che hanno colpito degli anziani della città. Con il procedere delle indagini, le forze dell’ordine sospettano il coinvolgimento di Giulia, la sorella del parroco.

Don Matteo Giustizia sarà fatta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi presenti nella quattordicesima stagione di Don Matteo, la cui terza puntata è visibile dalle ore 21:20 circa di oggi, giovedì 31 ottobre, su Rai 1 ed in diretta streaming ed on demand su Rai Play.