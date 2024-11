Metropolis Urban Art Stories, il 6 novembre su Rai Play: i cambiamenti dell’Italia attraverso i murales

Mercoledì 6 novembre, Rai Play rilascia alla visione i primi due appuntamenti di Metropolis Urban Art Stories. Il format è una produzione originale della Direzione Contenuti Digitali e Transmediali della TV di Stato.

Metropolis Urban Art Stories, al timone c’è Metis Di Meo

Metropolis Urban Art Stories è una novità assoluta della piattaforma gratuita di intrattenimento Rai Play. Ad oggi, la TV di Stato non ha né confermato né smentito un possibile arrivo del programma sulle reti televisive tradizionali.

Al timone di Metropolis Urban Art Stories c’è la conduttrice Metis Di Meo. Quest’ultima, nonostante la giovane età, vanta in passato la partecipazione ad importanti show della Rai. Fra questi, spiccano Domenica In, Easy Driver, Buongiorno Benessere e Storie Italiane. Nel 2009, inoltre, ha partecipate come concorrente a Ballando con le stelle. Da qualche anno collabora alla realizzazione di format di intrattenimento per ragazzi.

Come funziona il programma

Metropolis Urban Art Stories è un format che mira a raccontare, in un modo completamente differente, le città italiane e, in contemporanea, alcuni dei momenti clou della storia del nostro paese.

Metis Di Meo, infatti, realizza un viaggio nel quale accompagna il pubblico in un percorso lungo i cambiamenti storici, politici e culturali italiani. Essi, sono interpretati mediante alcune opere d’arte urbana presenti nei muri delle nostre città. La street art, dunque, diventa lo strumento che aiuta a prendere consapevolezza dell’evoluzione generazionale e sociale dell’Italia.

Durante Metropolis, in particolare, sono approfonditi degli eventi del passato che permettono, però, di comprendere meglio la realtà nella quale siamo immersi.

Metropolis Urban Art Stories, quante puntate sono e le città protagoniste

La prima e fino ad ora unica edizione è composta da un totale di otto puntate. Esse, a loro volta, hanno una durata di circa 25 minuti. Salvo modifiche di programmazione, Rai Play ne propone due alla settimana, nella giornata del mercoledì. Per tale motivo, gli ultimi due appuntamenti sono rilasciati alla visione il 27 novembre prossimo.

Sono quattro le principali città visitate durante gli otto episodi del programma. Il racconto parte da Roma, la Capitale del nostro paese. Qui ci sono decine di opere di street art, presenti in vari quartieri cittadini, da Tor Marancia al Quadraro. Il viaggio prosegue verso il nord, a Milano e a Torino. Infine, l’ultimo centro analizzato nel format è Napoli, dove le opere di strada raccontano la loro storia, dagli omaggi a Totò ai ritratti firmati da Bansky, fino ai tanti murales dedicati a Diego Armando Maradona.