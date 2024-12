Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 2, la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Domenica 8 dicembre, su Rai 1, è in onda la seconda puntata di Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 2. La fiction, che ha come protagonista il personaggio interpretato da Massimiliano Gallo, è visibile a partire dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 2 seconda puntata, regista e dove è girata

Le società che firmano la produzione di Vincenzo Malinconico 2 sono Rai Fiction e Viola Film, che hanno lavorato in collaborazione.

La sceneggiatura della serie è firmata da Diego De Silva, Gualtiero Rosella, Paola Mammini, Pierpaolo Piciarelli e Luca Miniero. Quest’ultimo cura anche la regia. La trama è ispirata ai romanzi I valori che contano, Sono felice dove ho sbagliato e dal racconto Patrocinio gratuito, tutti scritti da Diego De Silva.

La seconda stagione è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Rai 1, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone una alla settimana, nel prime time della domenica. L’esordio di settimana scorsa ha ottenuto buoni ascolti. La rete ammiraglia della TV di Stato, infatti, ha vinto la sfida negli ascolti, ottenendo il 17,1% di share con 3 milioni di telespettatori.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 2 seconda puntata, la trama

Nel corso dell’appuntamento di oggi, il protagonista Vincenzo Malinconico si occupa della morte di Venere. L’ipotesi principale riguardante la causa del decesso è overdose. Il personaggio principale, tuttavia, non è convinto e sospetta possa trattarsi di omicidio. Per tale motivo, prosegue nelle indagini, affiancato da Tricarico.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante la seconda puntata della fiction, Vincenzo deve difendere Laura Carbone. La donna è affetta da problemi psichiatrici ed è stata accusata di omicidio, in quanto ritrovata a fianco ad un cadavere. Nonostante le evidenze, Malinconico è convinto dell’innocenza dell’imputata, che deve sottoporsi ad una perizia psichiatrica. La professionista incaricata di eseguire la valutazione è Nives, ex moglie del protagonista.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 2 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione della serie tv, il cui nuovo appuntamento è proposto domenica 8 dicembre, dalle ore 21:25 circa su Rai 1 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.