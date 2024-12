Tradimento, la puntata di domenica 8 dicembre: trama, cast e curiosità

Domenica 8 dicembre, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di Tradimento. La soap opera, al via la scorsa settimana, è visibile in prime time, a partire dalle ore 21:20 circa.

Tradimento 8 dicembre, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione ideata e girata in Turchia, dove è divenuta nota con il titolo originale Aldatmak. La società che ha curato la realizzazione è la Tims&B Productions. In patria ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV ed ha ottenuto un ottimo successo, sia di critica che di pubblico.

Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu.

Tradimento 8 dicembre, la trama

Nel corso degli appuntamenti di domenica 8 dicembre di Tradimento, per Guzide è tempo di scoperte molto importanti. La protagonista, infatti, è a casa di una cliente quando sente, all’improvviso, una voce famigliare provenire dalla porta accanto.

La donna, dopo qualche secondo di confusione, capisce che vicino a lei c’è il marito Tarik. Tutto ciò la insospettisce, al punto da convincerla a mettersi alla ricerca della verità. Così facendo, apprende che nella casa confinante a quella in cui è, Tarik convive con la seconda moglie Yesim e con la loro figlia Oyku.

Spoiler finale

In seguito, durante la puntata di oggi della serie, Guzide è una furia e medita vendetta. Durante la festa, di fronte ad amici e parenti, la protagonista sceglie di raccontare a tutti la verità appena scoperta su Tarik. Tale rivelazione mette in imbarazzo Yesim e, soprattutto, Oyku, la cui vita va in frantumi.

Infine, Guzide è impegnata sul lavoro. In compagnia di Sezai tenta di fermare un aereo su cui si sarebbe imbarcato Tim. Il ragazzo, figlio di un ambasciatore, è sospettato, insieme ad Oylum, di aver causato la morte di un ciclista in seguito ad un incidente stradale.

Tradimento 8 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi, domenica 8 dicembre, dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.