Tom e Lola serie tv il 16 dicembre su Giallo: trama, cast e curiosità

Mercoledì 16 dicembre, su Giallo, è in onda la prima puntata di Tom e Lola. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa dalle 21:10 circa, sulla rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre.

Tom e Lola, regista e dove è girata

Originaria della Francia e del Belgio, Tom e Lola è una produzione originale della Francia e della Germania. Le società che hanno realizzato il titolo somo DEMD Productions, France Télévisions, Be-FILMS e RTBF. Appartenente al genere poliziesco, i produttori esecutivi del progetto sono Sébastien Pavard e Cyril Hauguel.

La prima stagione, al via in Italia oggi, lunedì 16 dicembre, è composta da dodici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Giallo, salvo modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì. Le riprese si sono svolte in varie località della Francia.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Camille Couasse, Sarah Farkas, Juliette Fourniez Motta, Emmanuel Jacomet, Joseph Lantigny, Khajag Soudjian, Charlène Galan e Aurore Bruey. La regia, invece, è a cura di Jason Roffé, Stephan Kopecky, Thierry Petit, Octave Raspail, Jason Roffé e Adeline Darraux.

Tom e Lola, la trama

Nel corso del primo appuntamento di Tom e Lola, al via alle 21:10 circa su Giallo, i protagonisti devono lavorare ad un caso decisamente complesso. Il corpo senza vita di un istruttore di subacquea è rinvenuto in una spiaggia situata nei pressi di Tolone. Lola, giunta subito sul posto, inizia ad indagare. Le attenzione degli inquirenti si concentrano su un uomo, che si rivela essere uno degli informatori di Tom. Quest’ultimo, allora, è coinvolto nel caso da Lola.

Spoiler finale

In seguito, Tom e Lola lavorano insieme per far luce sulla misteriosa morte di Michael, un giovane apprendista impiegato in una fabbrica di sapone artigianale. Tutti gli elementi sembrano indicare che si sia trattato di un omicidio. Tuttavia, la dinamica lascia perplessi i protagonisti: il corpo è rinvenuto all’interno di una stanza ermetica, chiusa dall’interno. Caratteristiche, queste, che avrebbero dovuto rendere impossibile la fuga del killer.

Tom e Lola, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tom e Lola, serie tv poliziesca la cui prima puntata è in onda, in Italia, su Giallo dalle 21:10 circa di lunedì 16 dicembre.