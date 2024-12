Stasera in tv martedì 17 dicembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 17 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma con Veronica Pivetti, Amore criminale. Su Canale 5, Calcio Coppa Italia: Juventus-Cagliari.

Stasera in tv martedì 17 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 9° puntata della fiction Don Matteo 14, con Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini. Diego (Eugenio Mastrandrea) e Vittoria potrebbero avere finalmente una possibilità, se non fosse che Giulia, ormai consapevole dei sentimenti che prova per il Capitano, si unisce con un improbabile alleato per sabotare la nuova coppia. Il colonnello Tommasi è stato aggredito ed è in pericolo di vita.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. Ultimo appuntamento del 2024 con le interviste di Francesca Fagnani. Anche stasera sono in programma tre imprendibili faccia a faccia in cui la popolare giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, de costume e della cronaca.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Amore criminale. Veronica Pivetti introduce la docu-fiction dedicata alla storia di Alessandra Cità, una donna di 45 anni uccisa a Truccazzano (Milano) con un colpo di fucile dall’ex compagno, ossessionato dall’idea di perderla. Una tragedia che è avvenuta nell’aprile del 2020 quando l’Italia viveva l’emergenza Covid.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Mentre non si ferma la sequenza di scioperi contro le scelte del governo Meloni, la legge di bilancio prosegue il suo iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva prevista entro la fine dell’anno. Di questo e molto altro si parla nell’ultima puntata del 2024 del programma di Bianca Berlinguer.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Juventus-Cagliari. All’Allianz Stadium di Torino la Juventus di Thiago Motta affronta il Cagliari di Davide Nicola nella gara valida per la quarta giornata degli ottavi di Coppa Italia. E’ cominciata la fase calda: nel torneo sono entrate le migliori squadre classificate dell’ultimo campionato di Serie A, i Campioni d’Italia e i detentori del trofeo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Anche per Giovanni Floris è giunto il momento di prendersi qualche giorno di vacanza. Questa sera c’è l’ultima puntata del 2024 di un talk che si è ritagliato un posto di primo piano tra quelli di approfondimento politico.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Al via la nuova edizione del programma condotto da Flavio Montrucchio che cerca di far scoccare l’amore al primo appuntamento. Tra gli ospiti di questa puntata troviamo Hugo e Asia, Mauro e Lucia, Michele e Giada, Mauro e Laura.

I film di questa sera martedì 17 dicembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film di guerra del 2021, di Pierre Morel, The Ambush, con Omar Bin Haider, Marwan Abdullah. Tre soldati degli Emirati Arabi, durante un pattugliamento di routine, vengono intrappolati da un gruppo di ribelli in una valle. Una squadra di militari viene inviata per liberarli.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2022, di Kristina Buozyte, Vesper, con Raffiella Chapman. La tredicenne Vesper lotta per difendere sé stessa e il padre paralizzato. Una donna misteriosa l’aiuterà ad usare l’ingegno, i suoi punti di forza e le sue capacità di bio-hacker per costruirsi un futuro.

Su Italia 1, alle 21.45, il film d’avventura del 2022, di Brando Quilici, Il ragazzo e la tigre, con Sunny Pawar, Claudia Gerini. Nelle valli dell’Himalaya il piccolo orfano Balmani (Sunny Pawar) salva un cucciolo di tigre del Bengala dagli spietati bracconieri che gli hanno ucciso la madre. Insieme si mettono in viaggio tra le montagne himalaiane verso il monastero di Taktsang in Buthan, noto come “Il nido della tigre”.

Su Nove, alle 21.30, il film d’azione del 1997, di Simon West, Con Air, con Nicolas Cage. Scarcerato per buona condotta, Cameron Poe viene imbarcato su un volo per il trasporto dei detenuti che lo riporta a casa dalla sua famiglia. Ma poco dopo il decollo, un criminale dirotta l’aereo.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1964, di John Ford, Il grande sentiero, con Richard Widmark. Gli indiani Cheyenne, confinati in una zona povera e malsana, decidono di tornare alla terra degli antenati. Il capitano Archer li insegue con le sue truppe, ma poi capisce che le loro richieste sono legittime.

Stasera in tv martedì 17 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2021, di Jon Watts, Spider-Man: No way home, con Tom Holland. L’identità dell’Uomo Ragno è stata rivelata al mondo e ora Peter Parker è assediato dai media. Per cercare di risolvere la situazione, Peter chiede aiuto al Dottor Strange.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Daniele Lucchetti, Confidenza, con Elio Germano, Vittoria Puccini. Pietro vive con Teresa un amore tempestoso. Durante l’ennesimo litigio, lei gli propone di confessarsi reciprocamente un segreto mai detto a nessuno. Da quel momento le cose cambiano.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Greta Gerwig, Barbie, con Margot Robbie, Issa Rae, Ryan Goslinglssa Rae. Barbie si ritrova all’improvviso triste e imperfetta. Per trovare la causa del cambiamento deve lasciare Barbieland e recarsi nel mondo reale accettando, suo malgrado, l’aiuto di Ken.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Pierre Morel, Peppermint – L’angelo della vendetta, con Jennifer Garner. Riley assiste impotente all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang. Per via di un giudice corrotto gli assassini rimangono impuniti. Cinque anni dopo si fa giustizia da sola.