Piedone Uno sbirro a Napoli puntata Oltre il confine: trama, cast e curiosità

Lunedì 16 dicembre è in onda l’appuntamento dal titolo Oltre il confine di Piedone Uno sbirro a Napoli. La serie tv, in particolare, è trasmessa dalle 21:15 circa su Sky Cinema Uno e Sky Investigation, reti visibili sui canali 301 e 114 della piattaforma satellitare.

Piedone Uno sbirro a Napoli Oltre il confine, regista e dove è girata

L’appuntamento dal titolo Oltre il confine è il terzo della prima stagione di Piedone Uno sbirro a Napoli. La miniserie, che ha debuttato sulla piattaforma satellitare due settimane fa, è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 90 minuti. Sky, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone una alla settimana, nel prime time del lunedì. Il finale di stagione, dunque, è trasmesso fra sette giorni.

Le società che hanno curato la realizzazione della fiction sono Titanus Production, Wildside e Sky Studios. La sceneggiatura è scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino e Peppe Fiore. Colui che ha il compito di curare la regia, invece, è Alessio Maria Federici. Le riprese si sono svolte a Napoli.

Piedone Uno sbirro a Napoli Oltre il confine, la trama

Nel corso della puntata dal titolo Oltre il confine di Piedone Uno sbirro a Napoli, i due protagonisti, ovvero Vincenzo e Sonia (interpretati rispettivamente da Salvatore Esposito e Silvia D’Amico), indagano su una pericolosa sostanza stupefacente. Essa, infatti, sta circolando sempre di più in città, provocando varie vittime. Vincenzo e Sonia, in particolare, provano a comprendere in che modo è arrivata la droga a Napoli e scoprono che proviene da Amburgo, città della Germania.

Spoiler finale

Per tale motivo, durante la terza puntata della serie, i detective, supportati anche dall’ispettore aggiunto Michele Noviello, si recano immediatamente ad Amburgo. Una volta qui, riescono ad individuare la rete di complici che ha permesso alla sostanza di superare i confini nazionali e giungere in Italia. Le cose, tuttavia, non vanno come previsto ed una morte improvvisa costringe Sonia e Vincenzo a rivedere i loro piani.

Piedone Uno sbirro a Napoli Oltre il confine, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della miniserie Piedone Uno sbirro a Napoli, il cui nuovo appuntamento è visibile oggi, lunedì 16 dicembre, dalle ore 21:15 circa su Sky Cinema Uno e Sky Investigation.