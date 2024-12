Sanremo Giovani 2025, chi sono i quattro finalisti: età e carriera

Mercoledì 18 dicembre sono stati selezionati i finalisti di Sanremo Giovani 2025. In particolare, nella serata condotta da Carlo Conti e da Alessandro Cattelan, la commissione musicale ha scelto i quattro artisti che si contendono il titolo sul palco dell’Ariston.

Sanremo Giovani 2025 finalisti, Alex e Vale LP con Alex

Tra i finalisti di Sanremo Giovani 2025 ci sono Vale LP e Lil Jolie. Amiche da tempo, la seconda è un volto già noto al pubblico italiano, in quanto ha gareggiato, l’anno scorso, ad Amici di Maria De Filippi. In particolare, nel talent di Canale 5 è riuscita ad arrivare fino alla fase del Serale. Lil Jolie e Vale LP hanno presentato Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, brano che ha permesso al duo di sconfiggere Mew.

Anche il secondo finalista di Sanremo Giovani 2025 è proveniente dalla scuola di Amici. Si tratta del cantautore Alex Wyse, fra i protagonisti assoluti della ventunesima edizione del talent, durante il quale si è fermato al quarto posto. Ha centrato la qualificazione grazie alla canzone Rockstar, con la quale ha avuto la meglio su Selmi.

Settembre e Maria Tomba

In gara nel circuito delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025 c’è anche Settembre. Il giovane rapper, nato nel 2001, ha gareggiato lo scorso anno ad X Factor affiancato da Dargen D’Amico, che è riuscito a portare il suo talento fino alla semifinale. Il cantante ha avuto la meglio su Angelica Bove grazie all’inedito Vertebre.

Infine, la quarta ed ultima finalista di Sanremo Giovani 2025 è Maria Tomba. La ragazza, proveniente da Area Sanremo, ha ceduto alla commozione subito dopo aver vinto il duello contro Etra. Tomba ha staccato il pass per il Festival con Goodbye (Voglio good vibes).

Maria Tomba, Vale LP con Lil Jolie, Alex Wyse e Settembre saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2025. Qui si esibiscono e si sfidano fra loro, fino al duello finale che decreterà il nome del vincitore. A febbraio, nella kermesse, propongono il brano con il quale hanno gareggiato a Sarà Sanremo.

Sanremo Giovani 2025 finalisti, gli ascolti

La serata di ieri, condotta da Carlo Conti e da Alessandro Cattelan e visibile in prima serata su Rai 1, ha ottenuto ascolti discreti. La diretta, in particolare, ha tenuto compagnia a poco più di 2,2 milioni di persone, per una share del 15%. Un dato, questo, che ha permesso a Rai 1 di vincere la sfida Auditel e che è più alto rispetto a quello dello scorso anno, quando Sanremo Giovani di Amadeus convinse 1,8 milioni di italiani con il 14,4% di share.