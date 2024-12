Virgin River 6 dal 19 dicembre su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 19 dicembre, su Netflix, è rilasciata Virgin River 6. La piattaforma di intrattenimento streaming, in particolare, nel nostro paese pubblica la produzione dalle ore 09:00.

Virgin River 6, regista e dove è girata

Tratta dagli omonimi romanzi scritti da Robyn Carr, la fiction è ideata da Sue Tenney. Le società che hanno curato la realizzazione sono Netflix e Reel World Management. Fra i tanti produttori esecutivi che hanno lavorato al progetto ci sono Roma Roth, Chris Perry e Jocelyn Freid, oltre al già citato Sue Tenney.

Le riprese, durate alcune mesi, si sono svolte in varie città del Canada, concentrandosi soprattutto a Vancouver. Nonostante questo, la trama continua ad essere ambientata in una immaginaria cittadina della California. La sesta stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come di consueto, li rilascia tutti insieme, a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 19 dicembre.

La sceneggiatura è scritta da Patrick Sean Smith, Jackson Sinder, Erin Cardillo, Richard Keith, Ildiko Susany, Thomas Ian Griffith, Mary Page Keller, Tesia Joy Walker e Becky Hartman Edwards.

Virgin River 6, la trama

Nel corso di Virgin River 6, i protagonisti Mel e Jack, interpretati rispettivamente da Alexandra Breckenridge e Martin Henderson, proseguono con il loro progetto d’amore. In particolare, i personaggi principali sono impegnati nei preparativi per il tanto atteso matrimonio. Prima di arrivare all’altare, però, Mel e Jack sono costretti ad affrontare vari imprevisti, fra l’organizzazione della cerimonia e gli addii al celibato e nubilato. Nel frattempo, i protagonisti continuano a lavorare nella proprietà di Lilly, con l’obiettivo di trasformarla nella loro casa dei sogni.

Spoiler finale

Durante la nuova stagione di Virgin River, il racconto del presente si alterna con il passato. Nei vari appuntamenti della fiction, infatti, è ricostruita la storia che ha portato all’unione fra Sarah ed Everett, ovvero i genitori di Mel. Infine, in città ricompare Ricky, che dopo l’esperienza nell’esercito ritorna in città. Qui rincontra la sua ex Lizzie, fidanzata con Denny e presto genitori.

Virgin River 6, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della sesta stagione di Virgin River, serie tv che nel nostro paese è rilasciata a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 19 dicembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.