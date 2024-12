Sanremo 2025, i titoli delle canzoni: le hit e di cosa parlano i brani

Mercoledì 18 dicembre, durante la finale di Sanremo Giovani, i Big in gara nell’edizione 2025 del Festival hanno annunciato i titoli delle canzoni. Carlo Conti, sul palco, ha accolto tutti e trenta gli artisti.

Sanremo 2025 titoli canzoni, Incoscienti giovani per Achille Lauro

Il primo protagonista a salire sul palco per presentare la propria canzone per Sanremo 2025 è Francesco Gabbani. Il cantante ha deciso di tornare a gareggiare all’Ariston con Viva la vita. Si intitola Febbre, invece, il brano di Clara, vincitrice lo scorso anno di Sanremo Giovani e che ha esordito fra i Big con Diamanti grezzi. Achille Lauro, giudice di X Factor, per la quarta presenza nella competizione punta su Incoscienti giovani.

L’Albero delle noci rappresenta il debutto di Brunori Sas a Sanremo. Un testo che, come anticipato dal cantautore, parla di “nascite e rinascite“, oltre che di “paure e inquietudine“. La mia parola, poi, è la proposta di Shablo, Gué, Tormento e Joshua. La conduttrice di X Factor Giorgia tenta di vincere il format con La cura per me. La proposta di Emis Killa è Demoni, mentre Chiamo io chiami tu è il titolo della canzone di Gaia. Un brano, questo, che affronta il tema dell’eterna indecisione. A venti anni di distanza dall’ultima partecipazione torna, con Pelle diamante, Marcella Bella. Altro ritorno è quello di Simone Cristicchi, che rilascia Quando sarai piccola, definita “poetica ed intima“.

Serena Brancale, Elodie ed Irama

In gara a Sanremo 2025, con la canzone Lentamente, c’è Irama. Per Serena Brancale c’è Anema e Core, basata sulla costruzione “di un sogno e di una storia d’amore“. Olly, in vetta alle classifiche con Per due come noi con Angelina Mango, eseguirà nella kermesse Balorda Nostalgia. Elodie calcherà il palco dell’Ariston con Dimenticarsi alle 7, un brano che racconta una “storia drammatica“.

Accolto al Casinò di Sanremo con una standing ovation, Massimo Ranieri, per l’ottava presenza in gara, punta su Tra le mani un cuore, che narra di una storia d’amore “lacerante”. Gli esordienti Tony Effe e Sarah Toscano provano a stupire il pubblico con Damme ‘na mano ed Amarcord. Dopo nove anni di assenza, l’elenco dei Big è arricchito da Rocco Hunt e la sua Mille vote ancora, ballad incentrata sulla sua terra d’origine, ovvero la Campania. Altro debuttante è Lucio Corsi, cantautore che firma Volevo essere un duro. Grande ritorno in gara è quello di Noemi: la sua settima esperienza in gara è con Se ti innamori muori.

Sanremo 2025 titoli canzoni, gli ultimi Big

A Sanremo 2025 c’è anche Bresh: alla sua prima presenza in gara punta su La tana del granchio, una canzone “ubriaca”. Con Fuorilegge, è in gara per la seconda volta di fila Rose Villain. Il cantautore Willie Peyote presenterà Grazie ma no grazie, che nel testo ha un riferimento ai Jalisse. Con Non ti dimentico tornano i Modà, band che firma una ballad vecchio stile sull’amore. Per la seconda volta fra i Big, la prima da solista, Fedez lancia il brano Battito. Un termine che, come sottolinea il rapper, racchiude “una moltitudine di cose“.

Fango in Paradiso è il titolo della canzone per Sanremo 2025 di Francesca Michielin. Occorrerà attendere a febbraio per ascoltare Cuoricini dei Coma_Cose. La prima partecipazione in gara per Joan Thiele è con Eco. Rkomi, dopo un anno di pausa, propone Il ritmo delle cose. I re dei tormentoni The Kolors ambiscono a far ballare tutti con Tu con chi fai l’amore.