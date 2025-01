C’è posta per te 2025, terza puntata: Giovanni rifiuta la mamma, ospiti Morata ed Annalisa

Sabato 25 gennaio, Canale 5 ha mandato in onda la terza puntata di C’è posta per te 2025. Il people show è condotto da Maria De Filippi ed ha ottenuto ottimi ascolti, vincendo la serata con 4,4 milioni di spettatori e il 29,7% di share.

C’è posta per te 2025 terza puntata, la storia con Annalisa

La puntata di C’è posta per te 2025 si è aperta, come da tradizione, con una sorpresa. Alessandra e Marika hanno voluto fare una sorpresa a Laura ed Alberto, i genitori di Melania, loro migliore amica scomparsa qualche tempo fa in un incidente stradale. L’artista preferita di Melania è Annalisa, che dunque è stata scelta come ospite dello spazio. Alessandra e Marika hanno scritto una lunga lettera a marito e moglie, nella quale hanno ricordato la figlia. Ovviamente busta aperta. con una commossa Annalisa che, dopo aver consegnato un biglietto con una “piccola sorpresa” per Laura ed Alberto, ha invitato tutti ad un suo concerto.

Giovanni rifiuta la mamma

A C’è posta per te del 25 gennaio, Maria e il secondo marito Pasquale hanno chiamato Giovanni, figlio della donna, e sua moglie Martina. Quando l’uomo aveva solo 8 mesi, Maria si è separata dal marito e ha ottenuto l’affido esclusivo. A causa degli impegni a lavoro, Giovanni è andato a vivere con i nonni. Dopo la loro morte, si è trasferito dal padre. Quando la mamma gli ha impedito di fare un viaggio per festeggiare il diploma, il ragazzo sarebbe andato su tutte le furie, sostenendo di dare ascolto solo al papà. Giovanni, a quel punto, avrebbe iniziato ad escludere la genitrice dalla sua vita. Non si sentono da cinque anni.

Maria, rivedendo il figlio in studio, ha tenuto a sottolineare: “(…) Io non ti ho abbandonato, la mia vita non è stata facile ma ho cercato di darti tutto il mio amore. Sei il mio unico figlio, che ho voluto disperatamente“. Lui, però, ha rimproverato la mamma di averlo cercato “solo in poche occasioni“, per poi affermare: “Da quando sono diventato padre, mia mamma mi manca sempre meno“. Alla fine, fra i fischi del pubblico, Giovanni chiude la busta.

C’è posta per te 2025 terza puntata, Andrea riabbraccia la moglie

Nel corso di C’è posta per te, Andrea ha chiamato la moglie Roberta. I due, dopo 23 anni di nozze e due figli, si sono lasciati a causa di un tradimento dell’uomo, che ha iniziato una sorta di relazione clandestina con una donna conosciuta, sui social, nel 2017.

Roberta, parlando con Maria De Filippi, non nasconde la sua delusione: “Mi ha fatto alzare una barriera, mi accusa di avergli dato poche attenzioni, ma in realtà ho solo smesso di trattarlo da figlio. Mi sono presa sempre le colpe, ero paziente e questo lo ha portato a darmi per scontata. Mi manca vivere con lui, ma non sono pronta a riaccoglierlo in casa“. Alla fine, accetta di aprire la busta ed esce con l’uomo.

Davide cerca la figlia Rachel

A C’è posta per te del 25 gennaio è arrivato Davide: dopo un matrimonio finito male, si è allontanato dalla figlia Rachel, spaventato dalle responsabilità derivanti dall’essere genitore. Oggi si è pentito, ma la figlia, di appena 18 anni, rifiuta di conoscerlo.

Rachel ha raggiunto il programma con la mamma e il suo nuovo compagno. La ragazza, che in un periodo della sua vita si era colpevolizzata per non avere un padre, ha ammesso di aver provato molta rabbia verso l’uomo. Alla fine, Rachel ha aperto la busta e ha deciso di iniziare, progressivamente, a stringere un legame con il genitore.

C’è posta per te 2025 terza puntata, Alvaro Morata

Infine, nella terza puntata di C’è posta per te c’è Martina. La ragazza ha fatto una sorpresa al compagno Matteo, che ha dovuto combattere mesi contro un tumore. Lui è guarito e i due stanno per sposarsi. Matteo è tifosissimo del Milan e, per questo motivo, è arrivato in studio l’attaccante Alvaro Morata. Dopo una lettera che ripercorre la loro storia d’amore, il ragazzo ha aperto la busta e i due si sono abbracciati.