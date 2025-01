Le Iene, la puntata del 19 gennaio: ospite Eleonora Daniele, servizio sull’ex falconiere della Lazio

Domenica 19 gennaio, su Italia 1, è in onda un nuovo appuntamento di Le Iene. Il programma, curato da Davide Parenti, visibile in prime time, dalle ore 21:20 circa.

Le Iene 19 gennaio, la professoressa arrestata per abusi

Al timone de Le Iene, domenica 19 gennaio, torna la coppia composta da Veronica Gentili e Max Angioni. Insieme ai due, durante l’appuntamento, intervengono i comici e co-conduttori Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, che commentano con ironia e sarcasmo alcuni dei principali temi affrontati durante la diretta. Oltre che in televisione, è possibile fruire dello show in streaming ed on demand sul sito Mediaset Infinity.

A Le Iene di oggi, Giulio Golia raggiunge Castellammare di Stabia. In una scuola media del paese, una professoressa di sostegno è finita agli arresti con l’accusa di aver abusato di alcuni studenti dell’istituto. Nonostante l’inchiesta delle forze dell’ordine sia ancora nelle fasi preliminari, Golia ha ascoltato alcuni testimoni, fra cui vari famigliari delle vittime, che hanno raccontato la loro versione dei fatti.

L’ex falconiere della Lazio

In seguito, nel corso di Le Iene di oggi, Michele Cordaro parla di Juan Bernabè. Quest’ultimo è intervistato dal programma e narra ciò che è accaduto qualche giorno fa. Bernabè si è sottoposto ad un intervento chirurgico al pene e, parlando con l’inviato del programma, svela i motivi che lo hanno portato ad affrontare l’operazione. La notizia, dopo essere divenuta di dominio pubblico, ha scatenato ampie polemiche, di cui Cordaro parla in compagnia del Presidente della Lazio Claudio Lotito.

Max Andretta, poi, incontra i genitori di Patrizia Nettis, giornalista pugliese di 41 anni morte nel giugno del 2023. Ciò che è avvenuto è un vero e proprio mistero. Secondo quanto comunicato dal format, la vittima era in compagnia del sindaco di Fasano, con cui aveva avuto una relazione. I due, però, erano stati scoperti da un imprenditore del posto, a cui era legata.

Le Iene 19 gennaio, intervista ad Eleonora Daniele

Alessandro Fortino, durante Le Iene del 19 gennaio, torna sulla vicenda delle attiviste di Brescia. Esse hanno raccontato di essere state costrette a spogliarsi all’interno della Questura della città. Fra gli ospiti coinvolti nella diretta, Veronica Gentili accoglie nel centro dello studio la conduttrice Eleonora Daniele. Il volto Rai, visibile tutti i giorni sulla rete ammiraglia con Storie Italiane, presenta il suo nuovo libro dal titolo Ma siamo tutti matti? Storie di malati mentali, delle loro famiglie e di un sistema che è rimasto a guardare.