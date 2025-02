Grande Fratello, la puntata del 6 febbraio: eliminata Eva Grimaldi, in cinque al televoto

Giovedì 6 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Durante la diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato che la finale è prevista per la fine di marzo, ovvero tra poco più di un mese.

Grande Fratello 6 febbraio, Javier ed Helena

Al Grande Fratello del 6 febbraio si è parlato a lungo del bacio, arrivato nelle scorse ore, fra Javier ed Helena. I due, dopo un lungo tira e molla, si sono lasciati andare in giardino, scatenando la gioia della modella. Quest’ultima, infatti, non ha nascosto la sua felicità per ciò che è accaduto, affermando di essere sollevata nel sapere che lui è presente per lei. Infine, ha speso parole molto importanti, sostenendo di provare per Javier dei sentimenti che vanno oltre l’amicizia.

Il pallavolista, a sua volta, ha fatto dei passi indietro, chiedendo ad Helena di proseguire la conoscenza in maniera progressiva. Per questo, Javier ha ricevuto le critiche di alcuni inquilini, su tutti Shaila e Lorenzo, che lo hanno accusato di non essere veramente innamorato di Prestes.

Il ritorno delle Monsè

Dopo uno scontro fra Amanda e Jessica, sono state riaccolte nella Casa le Monsè, ovvero mamma Maria e figlia Perla Maria. Le due hanno attaccato Pamela Petrarolo per aver chiesto un gettone di presenza ad una reunion organizzata con altre protagoniste di Non è la Rai. Petrarolo ha negato, mentre Galassi, dallo studio, ha criticato madre e figlia, in quanto a suo dire “stanno facendo di tutto per entrare nello show” e, per questo motivo, sono “ridicole”.

In un secondo momento, Maxime ha raccontato la sua storia, dal bullismo subito quando era piccolo alla rinascita avvenuta grazie al rugby. Inoltre, ha parlato del difficile rapporto avuto con il padre, un medico che spesso era assente da casa. Alla fine, Maxime ha ricevuto proprio la sorpresa dal genitore, che ha potuto riabbracciare. Anche Eva ha ricordato il suo difficile passato: è dislessica e per tale motivo spesso è stata emarginata, ma ha trovato il riscatto nella recitazione.

Grande Fratello 6 febbraio, eliminata Eva

Alfonso Signorini, al Grande Fratello del 6 febbraio, ha letto l’esito del televoto. La concorrente meno votata è Eva, che con l’1,77% dei voti è definitivamente eliminata. La più votata è risultata essere Shaila, seguita rispettivamente da Javier, Jessica, Iago, Amanda, Giglio, Maxime e Pamela. Infine, si sono svolte le consuete nomination: sono finiti al televoto Amando, Iago, Pamela, Zeudi e Stefania. La persona meno votata è definitivamente eliminata dal gioco.