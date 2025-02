Stasera in tv venerdì 7 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 7 febbraio 2025. Su Rai2, il film Sempre più bello, con Ludovica Francesconi, Giancarlo Commare. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 7 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’ultima puntata del talent Dalla strada al palco. Il successo della quarta edizione sta sorprendendo tutti. Per la prima volta su Rai1, il talent creato da Carlo Conti e condotto da Nek con Bianca Guaccero ha triplicato il proprio pubblico. Stasera va onda la finale a cui partecipano, tra gli altri, il violinista Pierpaolo Foti e la pianista Denisa Curtasu.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Inchieste, storie, approfondimenti e interviste accompagnano il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. La squadra di giovani inviati dà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Adriana Lecouvreur. Viene proposta l’opera di Cilea andata in scena al Teatro alla Scala nel 1989 nell’allestimento di Lamberto Puggelli. Sul podio Gianandrea Gavazzeni. Nel cast, Mirella Freni, della quale il 9 febbraio ricorre il 5° anniversario della scomparsa.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Ogni venerdì sera si rafforza lo stretto rapporto tra il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e il proprio pubblico: una community molto attiva, i quartograders, che partecipa in diretta via social commentando i vari casi trattati, con un occhio molto attento ai nuovi dettagli.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche i fatti più delicati possono essere raccontati con ironia, ma senza snaturarne l’importanza. E’ l’obiettivo di Diego Bianchi in arte Zoro nel suo talk del venerdì. Fatti spesso raccolti dal mondo social che resta uno delle fonti pop.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo è a Marano sul Panaro (Modena) al ristorante “Il Diavoletto”, aperto più di vent’anni fa da Marino e Gabriella. Con il tempo, al timone della cucina, è arrivato il figlio Marcello, ma il feeling dei “suoceri” con la nuora…

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Tra i programmi più visti del venerdì sera ha sempre trovato posto quello di Maurizio Crozza che, in attesa di tornare in diretta, propone una panoramica fra i personaggi vecchi e nuovi apparsi in questa edizione.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino si reca nelle Marche. In gara questa settimana sono “La Bottega del Pane”, “Il Gentil Verde” e “Solo Cose Buone”. Accompagna il conduttore Andrea Dianetti con la sua incontenibile simpatia.

I film di questa sera venerdì 7 febbraio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film sentimentale del 2022, di Claudio Norza, Sempre più bello, con Ludovica Francesconi, Giancarlo Commare. Dopo il trapianto, Marta (Ludovica Francesconi) torna a respirare e va a vivere in una casa tutta nuova con Gabriele. Intanto, Jacopo e Federica si mettono alla ricerca di nuovi inquilini. Ma improvvisamente la malattia di Marta si ripresenta, rendendo necessario un ricovero d’urgenza.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2023, di Shaun Paul Piccinino, The Island, con Michael Jai White. Quando suo fratello viene assassinato, l’agente di polizia di Los Angeles Mark decide di lasciare la città per tornare sull’isola in cui è cresciuto, in cerca di vendetta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1954, di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile, con James Stewart. Immobilizzato in casa da una frattura alla gamba, il fotoreporter L.B. Jefferies osserva dalla finestra i movimenti dei vicini. Il comportamento di uno di loro lo insospettisce.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2010, di Luca Miniero, Benvenuti al Sud, con Claudio Bisio, Alessandro Siani. Alberto Colombo (Claudio Bisio) si finge invalido per essere trasferito da un ufficio postale della Brianza a Milano. Scoperto, viene mandato per punizione in un paesino del Cilento. Si aspetta l’inferno, ma la situazione è ben diversa e il postino Mattia (Alessandro Siani) diventerà presto un vero amico.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’avventura del 2004, di Breck Eisner, Sahara, con Penélope Cruz, Matthew McConaughey. L’esploratore Dick Pitt si reca in Africa occidentale alla ricerca di un tesoro. Nel deserto incontra una giovane scienziata, convinta che il bottino sia collegato a un’epidemia.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1999, di Clint Eastwood, Fino a prova contraria, con Clint Eastwood, Isaiah Washington. Un reporter deve fare un servizio su un condannato a morte. Ma scopre delle incongruenze nelle testimonianze che l’hanno inchiodato e si convince della sua innocenza. Allora…

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2003, di Nancy Meyers, Tutto può succedere, con Diane Keaton. Harry, un maturo dongiovanni, viene colpito da un infarto. Lo assiste Erica, la madre della sua ultima giovane fiamma. All’inizio tra i due saranno scintille, ma dopo sboccerà l’amore.

Stasera in tv venerdì 7 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film storico del 2024, di Gianni Amelio, Campo di battaglia, con Gabriel Montesi, Alessandro Borghi. Prima Guerra Mondiale. L’amicizia tra Stefano e Giulio, due giovani medici in servizio in un ospedale militare con opposte visioni politiche e innamorati della stessa donna, Anna.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1996, di Douglas McGrath, Emma, con Gwyneth Paltrow, Greta Scacchi. Emma, una ragazza di buona famiglia, ha la passione di combinare matrimoni. Così si mette alla ricerca di un marito per un’amica. Ma creerà soltanto pasticci.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2017, di Chris McKay, Lego Batman: il film. Cambiamenti a Gotham City: per salvare la città da Joker, Batman deve smettere di agire da solo e fare squadra con Dick Grayson, in corsa per diventare Robin, e il commissario Barbara Gordon, alias Batgirl.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Ric Roman Waugh, Attacco al potere 3, con Gerard Butler, Morgan Freeman. L’agente dei servizi segreti Banning, accusato di aver organizzato un attentato per uccidere il Presidente, è in fuga braccato dalla polizia. Con l’aiuto del padre Clay cerca di scagionarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2006, di Spike Lee, Inside Man, con Chiwetel Ejiofor, Denzel Washington. Quattro rapinatori fanno irruzione in una delle banche del potente Arthur Case, prendendo in ostaggio clienti e dipendenti. I detective Frazier e Mitchell si occupano del caso.