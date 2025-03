Asterix & Obelix Il regno di mezzo: l’epica avventura in onda su Italia 1

Italia 1 propone il film dal titolo Asterix & Obelix Il regno di mezzo. Si tratta di una pellicola di genere commedia con atmosfere fantasy.

La produzione è della Francia. L’anno di realizzazione è il 2023 e la durata è di un’ora e 52 minuti.

Regia e protagonisti del film Asterix & Obelix Il regno di mezzo

La regia è di Guillaume Canet. Protagonisti principali sono Asterix e Obelix interpretati rispettivamente da Guillaume Canet e Gilles Lellouche. Nel cast anche Vincent Cassel, che dà il volto al personaggio di Giulio Cesare.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Francia, la location principale è Parigi ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della capitale francese.

La produzione è della Pathé in collaborazione con Les Enfants Terribles e Trésor Films.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu.

Trama del film Asterix & Obelix Il regno di mezzo in onda su Italia 1

Nel cuore del 50 a.C., l’eco di tamburi di guerra risuona attraverso le vaste pianure dell’Impero Han. La giovane e coraggiosa imperatrice Fu Yi, unica erede dell’imperatore Han Xuandi, si trova costretta a fuggire dal suo palazzo, inseguita dal malvagio principe Deng Tsin Qin. Quest’ultimo, accecato dall’ambizione e dalla sete di potere, ha ordito un complotto per usurpare il trono e gettare il regno nell’oscurità.

In un disperato tentativo di salvezza, Fu Yi intraprende un viaggio avventuroso che la conduce fino alle coste della lontana Gallia. Qui, la sua strada incrocia quella di due eroi leggendari: Asterix e Obelix. I due Galli, rinomati per il loro coraggio e il loro spirito indomabile, non esitano a offrire il loro aiuto alla giovane imperatrice. Commossi dalla sua storia e indignati dall’ingiustizia subita, decidono di accompagnarla nel suo pericoloso viaggio di ritorno in Cina.

La loro epica avventura li porterà ad attraversare terre sconosciute e ad affrontare pericoli inimmaginabili. Dovranno vedersela con l’astuzia di Giulio Cesare, determinato a estendere il dominio romano fino ai confini del mondo conosciuto. L’esercito romano, con le sue legioni disciplinate e le sue macchine da guerra, rappresenterà una minaccia costante per i nostri eroi.

Spoiler finale

Ma non saranno solo i romani a ostacolare il loro cammino. Deng Tsin Qin, consapevole della minaccia rappresentata dai Galli, invierà i suoi scagnozzi più spietati per intercettarli e fermarli. Guerrieri implacabili, maestri di arti marziali e creature mitologiche si metteranno sulla loro strada, pronti a tutto pur di compiere la loro missione.

Tra combattimenti spettacolari, incontri bizzarri e momenti esilaranti, Asterix e Obelix dovranno fare affidamento sulla loro astuzia, sulla loro forza sovrumana e sull’inseparabile pozione magica per superare ogni ostacolo. Dovranno dimostrare il loro valore, difendere i più deboli e riportare la pace nel Regno di Mezzo, restituendo il trono alla legittima imperatrice.

Asterix & Obelix Il regno di mezzo: il cast completo

Di seguito il cast del film Asterix & Obelix Il regno di mezzo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori