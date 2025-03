Money Road Ogni tentazione ha un prezzo prossimamente su Sky: conduce Caressa, come funziona

Sky ha annunciato l’arrivo, nei propri palinsesti, di un nuovo programma di intrattenimento. Si tratta di Money Road Ogni tentazione ha un prezzo, show che si va ad aggiungere ai tanti format di successo dell’emittente satellitare, fra cui X Factor, MasterChef Italia e Pechino Express.

Money Road Ogni tentazione ha un prezzo, conduce Fabio Caressa

Money Road Ogni tentazione ha un prezzo è il primo adattamento italiano del format internazionale Tempting Fortune. Esso, premiato tra i migliori titoli internazionali degli ultimi anni, all’estero ha ottenuto un discreto successo, soprattutto in UK, dove presto debutterà la seconda edizione.

La società che realizza il nuovo show Sky Original è la Blu Yazmine. Al timone c’è Fabio Caressa, storico telecronista di Sky, che con la sua voce ha raccontato grandi successi della Nazionale Italiana di calcio, come la vittoria dei Mondiali del 2006. Per il giornalista, da qualche mese presenza fissa a Striscia la Notizia!, si tratta dell’esordio da conduttore di un format di intrattenimento.

In corso le riprese in Malesia

Money Road Ogni tentazione ha un prezzo debutterà su Sky Uno prossimamente. Al momento non è stato reso noto il periodo di messa in onda. Quel che è certo è sono in corso le riprese, che si stanno svolgendo nel suggestivo scenario della giungla della Malesia.

Money Road è uno strategy game e, al contempo, un esperimento sociale. Partecipano dodici persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale. Essi sono riunite in un luogo remoto e selvaggio dalle condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali lontane da quelle di origine e talvolta estreme. Con loro hanno solo lo stretto necessario per la sopravvivenza.

I concorrenti devono affrontare un percorso tra la natura in più tratte, cercando di rimanere uniti e di non cedere alle tentazioni irresistibili a cui verranno sottoposti. Se qualcuno di loro cede, sono previste ripercussioni per tutto il gruppo, in quanto è ridotto il jackpot finale. Le persone che riescono a raggiungere il traguardo hanno la possibilità di spartirsi il montepremi disponibile.

Money Road Ogni tentazione ha un prezzo, le parole di Fabio Caressa

Il conduttore Fabio Caressa, parlando di Money Road, non ha nascosto il proprio entusiasmo. Il giornalista ha ammesso: “Sono molto contento ed emozionato per questa nuova esperienza. L’esperimento sociale si prospetta interessante e divertente, perché permette al pubblico di identificarsi con i partecipanti e le loro scelte. Come ci si comporta in gruppo? So per esperienza che quando sei in difficoltà, in una condizione di stanchezza e di privazione, resistere alle tentazioni è complesso“.