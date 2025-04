Prime Video propone il film dal titolo Io e te dobbiamo parlare. Si tratta di una pellicola di genere commedia con atmosfere sentimentali.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2024 e la durata è di un’ora e 33 minuti.

Regia e protagonisti del film Io e te dobbiamo parlare

La regia è di Alessandro Siani. Protagonisti principali sono Antonio Berlingeri e Pieraldo Naselli interpretati rispettivamente da Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Nel cast anche Francesca Chillemi, che dà il volto al personaggio di Sara Bernardino.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Italia, la location principale è Napoli ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della Campania.

La produzione è della Italian International Film in collaborazione con 01 Distribution e Cit Studio.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Io e te dobbiamo parlare in onda su Prime Video

Costantino Esposito (Alessandro Siani) è un uomo di cinquant’anni, un napoletano DOC con un’esistenza metodica e prevedibile incastonata tra le mura del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove lavora come custode. La sua vita scorre placida, ritmata dal fruscio delle pagine dei suoi amati libri di storia e dalle silenziose passeggiate serali lungo il lungomare Caracciolo. Il suo appartamento nel cuore del pittoresco quartiere di Sanità è il suo rifugio, un santuario di quiete e abitudini consolidate.

Questa serena routine viene bruscamente interrotta dall’arrivo inatteso di Sara Bernardino (Francesca Chillemi), una trentacinquenne di rara bellezza e carisma, volto di punta della rete televisiva nazionale “Canale 5”. Conduttrice di un seguitissimo talk show serale, Sara è abituata ai flash dei fotografi, ai red carpet e a una vita professionale e sociale vorticosa, divisa tra gli studi televisivi di Roma e gli eventi mondani di Milano.

La causa di questo scompiglio è un banale scambio di appartamenti orchestrato dal maldestro vicino di pianerottolo di Costantino, il signor Vincenzo Molinari, un pensionato con la passione per il bricolage e una cronica tendenza a combinare guai. A causa di un trasloco simultaneo nel loro palazzo di Via Tribunali, Sara si ritrova, suo malgrado e per un periodo temporaneo di “ristrutturazione urgente” del suo attico con vista sul Vesuvio, catapultata nell’ordinato e un po’ polveroso mondo di Costantino.

Spoiler finale

L’impatto tra i due è immediato come una scarica elettrica. Le abitudini spartane e silenziose di Costantino si scontrano fragorosamente con l’energia debordante e le esigenze da diva di Sara. La convivenza forzata nel modesto appartamento di Sanità diventa un terreno fertile per una serie di situazioni esilaranti. Costantino, abituato a cenare con un piatto di pasta e fagioli davanti a un documentario sulla civiltà egizia, si ritrova a dover gestire le richieste di centrifugati esotici e le dirette social improvvisate di Sara. Lei, a sua volta, passa dalle lussuose suite d’albergo ai rumori notturni del quartiere e alle manie di Costantino, come la sua ossessione per la perfetta disposizione dei soprammobili e il suo terrore per i piccioni che svolazzano sul balcone.

Io e te dobbiamo parlare: il cast completo

Di seguito il cast del film Io e te dobbiamo parlare e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori