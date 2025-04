Prime Video propone il film dal titolo Mickey 17. Si tratta di una pellicola di genere fantasy con atmosfere d’azione.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2025 e la durata è di un’ora e 59 minuti.

Regia e protagonisti del film Mickey 17

La regia è di Joon-ho Bong. Protagonisti principali sono Mickey Barnes e Nasha Adjaya interpretati rispettivamente da Robert Pattinson e Naomi Ackie. Nel cast anche Steven Yeun, che dà il volto al personaggio di Berto.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente nel Regno Unito, la location principale è Watford ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio dell’Inghilterra.

La produzione è della Warner Bros in collaborazione con Plan B Entertainment e Offscreen.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Mickey 17 in onda su Prime Video

Su un futuro lontano e ostile, l’umanità lotta per colonizzare nuovi mondi. Mickey Barnes (Robert Pattinson) è un “Expendable“, un dipendente sacrificabile in una missione per colonizzare il gelido pianeta Niflheim. Il suo ruolo è semplice quanto brutale: svolgere i compiti più pericolosi, quelli con un’alta probabilità di morte. La particolarità degli Expendables è che, in caso di decesso, vengono rigenerati in un nuovo corpo, mantenendo la maggior parte dei loro ricordi. Mickey è alla sua diciassettesima incarnazione, da cui il suo soprannome, Mickey 17.

La colonia su Niflheim, guidata da Marshall Truman (Mark Ruffalo) e Deedee Truman (Toni Collette), affronta condizioni estreme e la misteriosa e ostile fauna locale, i “Cacciatori”. Ogni volta che Mickey muore in un incidente o durante un incontro pericoloso con i Cacciatori, un nuovo clone viene attivato. Tuttavia, dopo una particolare missione in cui Mickey 17 avrebbe dovuto morire, egli sopravvive inaspettatamente.

Questa anomalia crea un problema senza precedenti per la leadership della colonia. L’esistenza di due versioni dello stesso Mickey viola i protocolli e minaccia l’ordine sociale. Mickey 17 viene tenuto nascosto, mentre il suo clone successivo, Mickey 18, continua a svolgere i suoi compiti ignaro dell’esistenza del suo predecessore.

Mickey 17, isolato e consapevole della sua natura unica, inizia a interrogarsi sul suo scopo e sulla moralità del suo ruolo di “carne da macello”. Osserva le dinamiche della colonia, le dure leggi imposte dai Truman e il trattamento riservato agli Expendables. Stringe un legame ambiguo con Nasha Adjaya (Naomi Ackie), una residente della colonia con una profonda conoscenza del pianeta e dei suoi segreti.

Spoiler finale

La situazione si complica ulteriormente quando le morti degli Expendables diventano sempre più frequenti e le risorse della colonia iniziano a scarseggiare. I Truman sono costretti a prendere decisioni difficili per la sopravvivenza della comunità, e l’esistenza di Mickey 17 diventa una pedina in un gioco di potere sempre più pericoloso.

Mentre cerca di comprendere la sua identità e il suo destino, Mickey 17 scopre verità inquietanti sulla missione di colonizzazione, sulla natura dei Cacciatori e sul vero scopo degli Expendables. Si ritrova a dover scegliere tra la sua sopravvivenza e la possibilità di ribellarsi a un sistema che lo considera sacrificabile, mettendo a rischio l’intera colonia. La sua esistenza duplice diventa una miccia pronta ad accendere una rivolta in un ambiente già teso e disperato.

Mickey 17: il cast completo

Di seguito il cast del film Mickey 17 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori