La programmazione tv di questa sera mercoledì 12 novembre 2025 offre una serata ricca di alternative, spaziando tra avvincenti gialli, grande sport, approfondimenti di cronaca e film d’azione mozzafiato. Su Rai 1, il pubblico potrà ritrovare l’iconico Il commissario Montalbano, mentre su Rai 2 l’adrenalina delle ATP Finals prosegue in diretta da Torino. Al contempo, Rai 3 dedica la sua prima serata all’attualità con Chi l’ha visto?
Per quanto riguarda le reti Mediaset, Canale 5 continua a tessere le trame della soap La notte nel cuore. Invece, Italia 1 punta sull’azione fantascientifica di Edge of Tomorrow con Tom Cruise. Infine, l’offerta di Sky Cinema è particolarmente ricca, con titoli che spaziano dal reboot di Star Trek al dramma familiare Una figlia, fino al crime epico American Gangster.
Stasera in TV mercoledì 12 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – Caccia al tesoro
Luca Zingaretti interpreta l’inconfondibile Salvo Montalbano, alle prese con un’indagine particolarmente contorta. Infatti, il commissario si trova a decifrare una serie di enigmatici indizi lasciati da un misterioso avversario. Di conseguenza, quella che sembra una semplice caccia al tesoro si trasforma presto in un gioco pericoloso, con minacce anonime che mettono a rischio la sua stessa incolumità. Pertanto, Montalbano dovrà usare tutto il suo intuito per svelare l’identità del criminale prima che sia troppo tardi.
- Rai 2 – 20:35 – ATP Finals 2025 – Singolare maschile, quarto incontro
In diretta da Torino, l’evento sportivo prosegue con la quarta giornata. I migliori tennisti del mondo si affrontano sul campo per conquistare un posto nelle fasi finali del torneo.
- Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?
Federica Sciarelli conduce il programma dedicato ai casi di persone scomparse, con appelli, aggiornamenti e approfondimenti sulle indagini in corso.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 83
La soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek prosegue con nuove tensioni che mettono a dura prova la relazione tra i due protagonisti principali.
- Italia 1 – 21:20 – Edge of Tomorrow (2014)
Un soldato inesperto, il Maggiore William Cage (Tom Cruise), si trova a combattere una guerra contro una razza aliena. Tuttavia, durante la sua prima missione, rimane ucciso, ma si risveglia inspiegabilmente all’inizio dello stesso giorno. Infatti, è intrappolato in un loop temporale. Di conseguenza, a ogni morte, Cage impara nuove strategie, diventando un’arma sempre più letale. Quindi, con l’aiuto della guerriera Rita Vrataski (Emily Blunt), dovrà trovare un modo per vincere la guerra.
- Rete 4 – 21:30 – Realpolitik
Tommaso Labate modera il dibattito politico con ospiti Michele Emiliano, Flavio Briatore, Vittoria Baldino e Galeazzo Bignami.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Accordi & Disaccordi – Puntata del 12 novembre
I film di questa sera in TV mercoledì 12 novembre 2025
- Die Hard (Canale 20): John McClane (Bruce Willis), un poliziotto di New York, si reca a Los Angeles per la vigilia di Natale. Tuttavia, il grattacielo dove lavora sua moglie viene preso in ostaggio da un gruppo di terroristi. Pertanto, McClane, da solo e senza supporto, deve ingaggiare una lotta disperata per salvare tutti.
- Sully (Iris): Il film racconta la vera storia del pilota Chesley “Sully” Sullenberger (Tom Hanks), che nel 2009 compì un ammaraggio d’emergenza sul fiume Hudson, salvando tutti i passeggeri.
- Star Trek (Sky Cinema Collection): Il film esplora le origini dell’equipaggio dell’Enterprise. Infatti, il giovane e ribelle James T. Kirk e il logico Spock si uniscono alla Flotta Stellare. Di conseguenza, devono imparare a collaborare per affrontare Nero, un romulano venuto dal futuro in cerca di vendetta.
- American Gangster (Sky Cinema Collection): La pellicola racconta la vera storia di Frank Lucas (Denzel Washington), che negli anni ’70 costruisce un impero della droga ad Harlem. Al contempo, il detective Richie Roberts (Russell Crowe) guida una task force per smantellarlo. Quindi, tra i due si scatena un gioco del gatto e del topo.
- Moon il panda (Sky Cinema Family): Un’avventura animata per tutta la famiglia che segue le peripezie di un giovane e coraggioso panda.