Si intitola Nel mirino l’episodio di Law & Order in onda su Top Crime. L’appuntamento, al via alle ore 21:15 circa, è il 500esimo della storia della serie, una delle più longeve di sempre.

Law & Order Nel mirino, traguardo importantissimo per la serie tv

Law & Order, con la puntata Nel mirino, arriva ad una ricorrenza decisamente molto importante. La produzione, appartenente al genere poliziesco, è nata nel 1990. L’ideatore è Dick Wolf, creatore di altre saghe molto popolari, fra cui Chicago One e FBI.

Il titolo è stato proposto, su NBC, fino al 2010, quando è stata annunciata la sua cancellazione. Dopo anni di stop, le cose sono cambiate nel 2022, quando l’emittente statunitense ha deciso di proporre nuove puntate, ancora oggi in produzione. Nel frattempo, sono nati decine di spin off, fra cui quelli ambientati a Los Angeles ed in Gran Bretagna, oltre a Law & Order Organized Crime, con protagonista l’amato Elliot Stabler.

In Italia, la 500esima puntata, intitolata Nel mirino, chiude definitivamente la ventitreesima stagione. L’episodio ha una durata di circa un’ora e negli USA è andato in onda nel maggio del 2024.

Law & Order Nel mirino, la trama

Diretta da Alexander Hall, la puntata di Law & Order dal titolo Nel mirino si incentra su un caso di omicidio. La vittima è una stella dello sport, brutalmente uccisa.

I protagonisti avviano subito le indagini, nel tentativo di individuare il killer. Shaw e Riley effettuano i primi rilievi ed avviano le indagini. In breve tempo, formulano un’ipotesi decisamente inquietante: l’assassino, infatti, potrebbe aver commesso un errore, mancando l’obiettivo che si era prefissato e togliendo la vita alla persona sbagliata.

Spoiler finale

Nel corso dell’appuntamento Nel mirino, la figlia di Baxter si fa avanti ed offre la propria testimonianza, con la speranza di poter dare un significativo contributo all’arresto del killer. Tuttavia, tale scelta di esporsi rischia di avere delle gravi conseguenze, soprattutto sulla campagna per la rielezione del padre. Quest’ultimo, infatti, mira a confermare la propria nomina a Procuratore distrettuale.

Law & Order Nel mirino, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante l’appuntamento di Law & Order in onda mercoledì 12 novembre, in prima serata su Top Crime, e fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.