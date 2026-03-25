Il basket approda su Iris con il film Shooting Stars, un biopic sportivo del 2023 che scava nelle radici del mito. Diretto da Chris Robinson, il film non è solo la celebrazione di un fuoriclasse, ma il racconto corale di un gruppo di amici d’infanzia che, partendo dai campetti di periferia, è arrivato a dominare le classifiche liceali degli Stati Uniti. Attraverso la lente del talento precoce di LeBron James, la pellicola esplora i temi dell’amicizia indissolubile, del sacrificio e della determinazione necessaria per trasformare un sogno condiviso in una leggenda sportiva senza precedenti.

Regia, produzione e protagonisti del film Shooting Stars

La regia è affidata a Chris Robinson, che sceglie uno stile dinamico per restituire l’energia delle partite e l’intimità degli spogliatoi. La sceneggiatura, scritta a più mani da Frank E. Flowers, Tony Rettenmaier e Juel Taylor, si basa sul libro autobiografico dello stesso James. La produzione, interamente statunitense, vede coinvolte la SpringHill Entertainment e la Tangerine Pictures. Nel cast spicca il debutto di Marquis “Mookie” Cook nel ruolo di LeBron, affiancato da attori di esperienza come Wood Harris e Caleb McLaughlin (noto per Stranger Things), che prestano il volto ai compagni d’avventura del futuro “King” di Akron.

Dove è stato girato?

Per garantire il massimo realismo, la produzione ha scelto di girare nei luoghi reali che hanno visto nascere il talento di LeBron:

Akron, Ohio : la città natale di James, cuore pulsante della narrazione e set fondamentale per le scene di vita quotidiana.

: la città natale di James, cuore pulsante della narrazione e set fondamentale per le scene di vita quotidiana. Cleveland, Ohio : utilizzata per le sequenze urbane e per le grandi strutture sportive che hanno ospitato i tornei dell’epoca.

: utilizzata per le sequenze urbane e per le grandi strutture sportive che hanno ospitato i tornei dell’epoca. Case Western Reserve University: qui sono state coreografate e filmate le spettacolari scene di gioco, grazie a palestre che richiamano lo stile dei primi anni 2000.

L’uso di location autentiche permette al film di respirare la vera aria dell’Ohio, rendendo omaggio alle origini del campione.

Trama del film Shooting Stars

La storia ha inizio tra i vicoli di Akron, dove quattro giovanissimi amici — LeBron James, Lil Dru, Willie McGee e Sian Cotton — stringono un patto: restare uniti a ogni costo, sia nella vita che sul parquet. Noti inizialmente come i “Fab Four”, i ragazzi devono affrontare una realtà complessa, segnata da pressioni sociali e dalla costante necessità di dimostrare il proprio valore. Quando il loro talento inizia a farsi notare, decidono di iscriversi insieme alla St. Vincent-St. Mary High School, una scuola prevalentemente bianca, sfidando i pregiudizi e le aspettative per non separarsi.

L’arrivo di Romeo Travis completa il quintetto, dando vita ai leggendari “Fab Five”. Sotto la guida del coach Dru Joyce II, la squadra inizia una scalata inarrestabile verso il successo nazionale. Il film però non si limita a mostrare le schiacciate e i canestri: scava nelle crisi personali, nelle gelosie che nascono quando uno del gruppo (LeBron) inizia a ricevere attenzioni mediatiche spropositate, e nella difficoltà di restare umili quando si è ancora dei ragazzini. È un percorso di formazione in cui il basket funge da collante per una fratellanza che viene messa alla prova dai riflettori della fama precoce.

Spoiler finale: la vittoria oltre il campo

Attenzione spoiler: il culmine del film coincide con la finale del campionato nazionale, una partita carica di significati simbolici e personali. Dopo aver rischiato di sgretolarsi sotto il peso dell’ego e delle critiche dei media, i Fab Five ritrovano la loro sintonia proprio nel momento più buio del match. La vittoria sul campo sancisce la loro consacrazione come miglior squadra liceale d’America, ma il vero finale è dedicato al futuro: il film si chiude con immagini reali dei protagonisti, ricordando come quel legame nato ad Akron sia rimasto solido nel tempo, diventando il pilastro su cui LeBron James ha costruito la sua leggendaria ascesa nella NBA.

Cast completo del film Shooting Stars

Ecco gli interpreti che hanno dato vita a questa emozionante storia vera:

Marquis Mookie Cook : LeBron James

: LeBron James Wood Harris : Coach Dru Joyce II

: Coach Dru Joyce II Caleb McLaughlin : Lil Dru Joyce III

: Lil Dru Joyce III Avery Serell Wills Jr. : Willie McGee

: Willie McGee Khalil Everage : Sian Cotton

: Sian Cotton Sterling Henderson : Romeo Travis

: Romeo Travis Dermot Mulroney : Keith Dambrot

: Keith Dambrot Katlyn Nichol : Savannah

: Savannah Natalie Paul : Gloria James

: Gloria James Algee Smith: Ilya McGee

© Riproduzione Riservata