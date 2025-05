La serie Per sempre, creata da Mara Brock Akil, è un teen drama statunitense del 2025, ispirato al romanzo rivoluzionario di Judy Blume. La serie va in onda su Netflix. Composta da otto episodi, racconta la storia di Keisha Clark e Justin Edwards, due adolescenti afroamericani che vivono il loro primo grande amore nella Los Angeles del 2018.

I protagonisti della serie sono Keisha Clark, interpretata da Lovie Simone, e Justin Edwards, interpretato da Michael Cooper Jr.. Accanto a loro, un cast di talento che include Karen Pittman, Wood Harris, Xosha Roquemore e Barry Shabaka Henley.

Regia e produzione della serie Per sempre

La serie Per sempre è ideata da Mara Brock Akil, già creatrice di Girlfriends e The Game. La produzione è curata da Akil Productions, Anthony Hemingway Productions e Story27, con il supporto di Netflix.

La sceneggiatura è scritta da Mara Brock Akil, che ha voluto adattare il romanzo di Judy Blume in chiave contemporanea, mantenendo la sua schiettezza nel raccontare i primi amori adolescenziali e le sfide della crescita.

Trama della serie Per sempre

Ambientata sotto il sole di Los Angeles, la serie segue Keisha Clark e Justin Edwards, due diciottenni che si incontrano alla vigilia dell’ultimo anno di liceo. Tra gite in spiaggia, pomeriggi in skateboard e lunghe conversazioni in auto, i due vivono insieme il proprio desiderio e la scoperta di sé, diventando reciprocamente il primo grande amore della loro vita.

Mentre la loro intimità cresce, devono fare i conti con le aspettative familiari, la pressione dei coetanei e la ricerca di un’identità in un mondo pieno di pregiudizi. Il romanzo di Judy Blume, al quale la serie si ispira, è stato per anni al centro di controversie per il suo modo diretto di affrontare la sessualità giovanile e la crescita personale.

La creatrice della serie, Mara Brock Akil, ha dichiarato di considerare Blume una delle influenze fondamentali della propria scrittura, capace di raccontare i passaggi chiave dell’adolescenza con onestà e delicatezza.

Dove è stata girata?

Le riprese di Per sempre si sono svolte interamente a Los Angeles, in California, per enfatizzare l’atmosfera vibrante e sognante della città. Alcune delle location principali includono:

Venice Beach , dove Keisha e Justin trascorrono momenti spensierati

, dove Keisha e Justin trascorrono momenti spensierati Santa Monica Pier , teatro di una delle scene più romantiche della serie

, teatro di una delle scene più romantiche della serie Echo Park , dove i protagonisti si confrontano sulle loro paure e sogni

, dove i protagonisti si confrontano sulle loro paure e sogni Downtown Los Angeles, per le sequenze legate alla scuola e alla vita quotidiana

Per sempre: il cast completo della serie

Ecco il cast principale della serie Per sempre con i rispettivi personaggi: